Emotivo último adiós a Peruchín Cepeda en Juncos: “El respaldo de la gente puertorriqueña ha sido fenomenal”

“Ese lunes me dijo, “estoy cansado”. Yo había estado un mes completo con él, y le dije, ‘yo voy para allá ahora’. Y él rápido me dijo, ‘ah, para ti es fácil desde el bullpen diciéndome lo que tengo que hacer’. Y yo empecé a reírme. Eso fue cuatro días antes que falleciera”, agregó el hijo recordando el sentido del humor de su padre, a pesar de saber que estaba en sus últimos días.

“El respaldo de la gente puertorriqueña ha sido algo inesperado y fenomenal. No hay palabras para describirlo. Son cosas que te tocan, pero también estamos celebrando la vida de papi. Tenemos que celebrarlo porque eso es lo que él quería. Decía, ‘celébrenme por favor, no me olviden”, agregó el tercero de cuatro hijos.

“Yo le decía, ‘papi no quiero hablar de eso’, y él decía, ‘tenemos que prepararnos; por favor llévenme a Juncos, y no solo que me entierren; que Tato Cruz hable, que el alcalde (Alfredo “Papo” Alejando) hable, que todas esas personas que me quieren y que me trataron bien, que digan cosas buenas de mí, Malcolm”, fue la petición de Peruchín, recordó su hijo.