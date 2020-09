A pesar de que la Clase 2021 de peloteros boricuas para el sorteo de novatos de las Mayores luce más prometedora en comparación a la de este año, la situación con la pandemia en Puerto Rico tiene en desventaja a los prospectos locales en comparación con los de Estados Unidos por la falta de exposición.

La ausencia de torneos por la paralización de las ligas juveniles desde que irrumpió el COVID-19 a mediados de marzo, no ha permitido que los jugadores continúen su desarrollo, y, a su vez, ha impedido que los evaluadores de talento puedan observarlos y enviar sus recomendaciones a sus jefes de ‘scouting’ en las Grandes Ligas.

El Nuevo Día conversó, recientemente, con miembros de la Asociación de Escuchas de Puerto Rico, y existe la preocupación que las posibilidades de seleccionar a jugadores del patio sean menores en el draft de 2021 por no haberse podido evaluar adecuadamente.

Este pasado verano, ninguno de los jugadores desarrollados en la isla fue seleccionado en un atípico sorteo que solo duró cinco rondas, una medida que tomó Grandes Ligas para compensar un poco las pérdidas económicas de las 30 organizaciones. Y al día de hoy, los cazatalentos del patio tienen dudas respecto a lo que pasará con el sorteo de 2021, aunque en principio se dijo que podría aumentar a 20 vueltas, lo que de todos modos representa un sorteo acortado en relación a las 40 rondas usuales.

“Ahora mismo la Asociación de Escuchas está tratando de estructurarse para los próximos meses. Obviamente vamos a tener que esperar a la orden ejecutiva nueva del 11 de septiembre”, dijo el evaluador de la organización de los Red Sox de Boston, Edgar Pérez en referencia a las directrices que se espera anuncie la gobernadora Wanda Vázquez Garced con asesoría del cuerpo asesor médico para el control de la pandemia.

En la pasada orden, y tras el repunte de contagios en la isla, la ejecutiva anunció varias medidas que dieron paso atrás a la apertura que se había logrado. Y el deporte competitivo, así como los entrenamientos grupales, siguen afectados.

“Si la orden del 11 de septiembre vuelve a ser de que por lo menos pueden haber cuatro jugadores por instructor, pues nos da un poco más de viabilidad de hacer cosas. Y quizás hacer un ‘live batting practice’ con un catcher, un pitcher y dos bateadores, y cosas así. Pero por ahora, lo único que podemos hacer es lo que se hizo hoy (hace una semana)”, agregó Pérez refiriéndose a una sesión celebrada en el Parque Doble A de Hatillo, donde alrededor de 20 escuchas acudieron exclusivamente a ver al campocorto arecibeño Edwin Arroyo.

Aprovechando que la actividad se organizó en torno al joven prospecto de 17 años, los ‘scouts’ citaron a otros tres jugadores de la Clase 2021 a distintas horas para que no coincidieran y así velar por la seguridad de todos. Estos fueron Ryan Cepero, Kenneth Berríos y Jonathan Rosa.

Pero evaluar a un solo jugador, y no en situaciones de juego real, sino realizando algunos ejercicios básicos como batear y filder, no es suficiente, según dijo Pérez.

“Así no ves presión de juego, la rapidez en el juego, no ves la intensidad. Son esas cosas que eventualmente estamos esperando evaluar si se comienza en el mes de diciembre o enero a jugar. No sabemos qué va a pasar”, dijo Pérez.

Varios de los escuchas entrevistados dijeron que están redactando una carta con varios puntos para solicitar próximamente una reunión a la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Adriana Sánchez Parés, quien ha sido la responsable de emitir cartas circulares posterior a cada mensaje de la gobernadora, para especificar la manera de implementar las órdenes ejecutivas en lo que respecta a su aplicación al deporte y a la recreación.

“Va a llegar el momento que tenemos que tratar de establecer la forma y un protocolo lo más seguro posible, para que los jugadores en Puerto Rico comiencen a jugar. Estamos hablando del deporte que desarrolla más profesionales, atletas, coaches, entrenadores atléticos, sicólogos, scouts… No podemos encerrarlos. Es un deporte que se juega a distancia”, dijo Pérez al agregar que la intención de reunirse con Sánchez Parés es que conozca las inquietudes de la Asociación, las analice y, a su vez, haga recomendaciones.

“Ahora mismo se nos ha hecho bastante incómodo y difícil evaluar los muchachos. Hemos tratado de buscar alternativas como en el día de hoy. Ahora mismo lo que permite la orden ejecutiva es un solo jugador por instructor. Esta es la primera vez que nos reunimos después que la pandemia comenzó en marzo”, dijo, por su lado Roberto Santana, cazatalentos de los Blue Jays de Toronto.

Santana dijo que están a la espera de que más alcaldes se ofrezcan a ayudar cediendo sus instalaciones deportivas para la realización de eventos a puerta cerrada solo para los escuchas y los jugadores invitados.

Willie Wilson Ronda, evaluador de talento en la isla para los Padres de San Diego, dijo que una de las maneras que él y sus colegas están resolviendo, es dándole seguimiento vía ‘streaming’ a algunos de los peloteros del patio cuando van a torneos de Estados Unidos, tal y como ha sido el caso de Arroyo, por ejemplo.

“Estamos siguiendo los pasos de los muchachos en los torneos, comunicándonos con ellos, preguntándole ‘¿dónde practicas hoy?’”, dijo Ronda.

“Básicamente entrenar simulando un juego, la velocidad del juego. Hay que poner todo el trabajo de práctica y del gimnasio en un juego. Pero no podemos evaluarlos en un juego porque no se está jugando. Los de aquí están limitados. Ya los americanos tienen 20 juegos encima, en los que los han visto (los escuchas). Los de aquí solo ocho o 10 jueguitos, de los que han podido viajar que tienen la economía para hacerlo”, aclaró Ronda.

Ronda dijo que en efecto la Clase 2021 tiene más profundidad en cuanto a peloteros de posiciones ‘premium’ como campocortos, receptores y jardineros centrales.

Aunque dijo que las organizaciones están siendo flexibles al reconocer que no ha habido mucha actividad por la pandemia en Puerto Rico ni en otras jurisdicciones de los mismos Estados Unidos, aclaró que a la hora de la verdad los clubes escogerán en el draft a los que estén más adelantados. Por eso advirtió que el pelotero que continúe trabajando por su cuenta sin esperar lo que digan los coaches o las ligas, es el que tendrá la ventaja.

Pero la acción de juego en el terreno, seguirá siendo vital para mejorar las posibilidades de los prospectos de cara al draft.

“Para yo ‘vender’ un muchacho como Edwin Arroyo en la primera ronda, yo necesito que mis jefes lo vean”, advirtió Pérez. “Obviamente a él lo han visto (en torneos de Estados Unidos), pero una vez llegue enero, ya en Estados Unidos no hacen más torneos de Perfect Games ni otros. Ya sería temporada de juego (en las ligas). Y si en Estados Unidos se juega la temporada y en Puerto Rico no, uno irá contra la pared”.