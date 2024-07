“Estoy dispuesto a lo que sea”: Jesús Ortiz asume el rol de relevista en su retorno con los Toritos en el Béisbol Doble A

Cayey - Acoplarse a un nuevo rol dentro del terreno de juego, no siempre es tarea sencilla.

En diciembre pasado fue operado del hombro y no fue hasta el segundo duelo del Carnaval de Campeones ante los eliminados Mets de Guaynabo que Ortiz regresó al montículo este año.

“ Ya estamos en salud. Me siento bien contento de poder ayudar al equipo nuevamente. Estuve bien ansioso al ver equipo desde el dugout y con muchas ganas de volver... ya gracias a Dios se me dio ”, compartió Ortiz a El Nuevo Día el miércoles en medio de una práctica del conjunto.

“Siempre estoy abierto a lo que el staff (técnico) me dice y a lo que ellos me quieran utilizar. Mi expectativa es ganar el campeonato nacional y ayudar al equipo lo más que pueda. En estos momentos, lo estaré haciendo desde el bullpen. Sé que otras veces he estado iniciando, pero estoy dispuesto a lo que sea”, agregó el también campeón con los Toritos en el 2022.