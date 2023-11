Con la idea de ofrecer un verdadero espectáculo a los aficionados del béisbol y por una invitación de la Federación de Peloteros Profesionales de la República Dominicana, el Juego de Estrellas de la Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente se mudará al Estadio Cibao, en la ciudad de Santiago en República Dominicana.

En la casa de las Águilas Cibaeñas, el domingo, 3 de diciembre, los elegidos boricuas se enfrentarán a lo mejor de la pelota invernal dominicana.

Esta es la sexta edición del Juego de Estrellas interliga, que se inauguró en 2005, pero que pausó en el 2009. La isla vecina será la sede de este año debido a que el último evento se celebró en la isla.

“Llevamos ya varios años, lamentablemente se atrasó todo por la pandemia, cuando ya habíamos tenido unas conversaciones para retomar el evento, así que hablamos de todo lo que queríamos, se llegó a un acuerdo, y ahí fue que entonces formalmente en mayo nos llegó la invitación de nosotros ir a visitar a Dominicana en esta oportunidad”, explicó a El Nuevo Día, el presidente de la Asociación de Peloteros Profesionales de Puerto Rico, Yamil Benítez.

Benítez aseguró que la intención de ambos países es regalar entretenimiento y diversión a los aficionados luego de que los Juegos de Estrellas locales no cumplieran con sus expectativas en términos de la asistencia de los fanáticos.

“En los juegos de estrellas locales, no vemos la respuesta que queremos; no la vimos en Carolina, no la vimos en Mayagüez, y no es por falta de recursos, porque se trabaja para hacer un tremendo espectáculo”, dijo el expelotero.

El también presidente de la Confederación de Peloteros del Caribe espera que para el 2024 o 2025, el evento se pueda celebrar en Puerto Rico. Al momento, la isla tiene programado albergar la Serie del Caribe de 2026.

“Queremos seguir con esa rivalidad y vamos a cumplir con este juego en República Dominicana e inmediatamente que se acabe la Serie del Caribe en Miami (2024), nos vamos a sentar para que ese espectáculo que se vea en Santiago, los puertorriqueños lo puedan vivir aquí en Puerto Rico”, expresó, al agregar que aún desconoce si el partido podrá ser transmitido por Wapa Deportes, de la misma manera que están proyectando algunos de la actual temporada local.

Novena boricua

Benítez confirmó que los 26 jugadores que representarán al país y serán dirigidos por el dirigente de los Criollos de Caguas, Yadier Molina, se darán a conocer entre el miércoles y viernes la próxima semana. Del mismo modo, el día elegido presentarán a todo el cuerpo técnico.

La selección del exreceptor de las Mayores como piloto de Puerto Rico se debió, de una parte, a una petición de los organizadores en Dominicana para elevar el nivel del espectáculo. Pero, de otra parte, para remontarse al 2006, cuando Puerto Rico visitó la isla hermana para la segunda edición de este evento.

“No nos podemos olvidar que es un espectáculo, con respeto a todo el mundo”.

Aquel año, Molina fue campeón de la Serie Mundial con los Cardinals de San Luis y, a su vez, formó parte del equipo patrio en Dominicana, cuando militó con los Gigantes de Carolina.

“Él llegó a Puerto Rico y me dijo ‘yo voy a ir con ustedes y yo voy a hacer el catcher del equipo’, se montó con nosotros, y fue el capitán. En aquel momento jugó Robinson Canó, que estaba con los Yankees de Nueva York. Y para nosotros eso es gratitud y eso es respeto a nuestro trabajo”.

Benítez contó que el segunda base dominicano podría ser parte del equipo esta venidera edición.

De otro lado, inicialmente, el róster permitía hasta 25 peloteros. No obstante, a petición de Benítez se concedió la participación de un jugador más.

“Siempre podemos tener cualquier cosa con los lanzadores o con cualquier jugador. Esperemos en Dios que nunca pase”, dijo, al momento que confirmó que internamente ya eligieron una preselección.

Aunque el anuncio de la próxima semana debiera ser final y firme, pudiera haber un cambio de último minuto.

“Si hay un lanzador que está en la selección, y ese lanzador es abridor y lanza (con su equipo de la invernal) el día primero de diciembre, lamentablemente no puede hacer el viaje y tengo que sustituirlo inmediatamente, porque entonces no va a poder lanzar en el Juego de Estrellas”, explicó.

Benítez aseguró que la posible situación fue debidamente dialogada con los equipos previo a iniciar la actual campaña, que inauguró el pasado 3 de noviembre.

La LBPRC descansa el sábado, 2 de diciembre, día que parte la novena para Dominicana, hasta el lunes, 4 de diciembre, tras el regreso de los jugadores.

Más allá del Juego

El encuentro está pautado para las 4:45 p.m. Sin embargo, el evento en general iniciará a las 3:00 p.m., con el Home Run Derby de los peloteros dominicanos.

Al momento, dicha actividad no incluye a los boricuas.

Posteriormente, se le dedicará el Juego a los exgrandesligas dominicanos, Miguel Tejada y Luis Polonia.

Tejada militó en seis equipos de las Mayores entre 1997 y 2013. De esos años, le dedicó siete campañas a los Athletics de Oakland.

Entre tanto, Polonia estuvo 12 temporadas, de igual forma, en seis novenas.

“Luis Polonia fue el capitán del equipo en el último juego de interligas que se hizo en Dominicana. Fue un lleno total, una actividad bien bonita, y hay un montón de razones por las cuales se escogieron”, añadió.