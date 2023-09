Pittsburgh - Que una participación para un concurso termine con boletos de avión, entrada a dos juegos de Grandes Ligas y visita libre de costo al Museo Clemente en la ciudad de Pittsburgh, no está nada mal, sobre todo si no se tenía esperanza de resultar ganadores.

Pues fue justo lo que le ocurrió a la pareja de padre e hijo, ambos del mismo nombre, Luis Avilés, al obtener el premio del concurso que realizó El Nuevo Día como preámbulo a la celebración del Día de Roberto Clemente en el Béisbol de Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés), y el estreno esta pasada semana de la exposición fotográfica “3,000″ en las afueras del hogar de los Pirates de Pittsburgh, el PNC Park.

Luis Aviles, padre e hijo, ganaron pasajes de avión, la estadía, los boletos para los juegos del viernes y este sábado ante los Yankees de Nueva York, una visita al Museo Clemente, un ‘tour’ por el PNC Park, y la visita a la exposición, la misma que estrenó en 2022 en la isla en el Paseo de la Princesa del Viejo San Juan y que también estuvo luego disponible en el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) y en el Estadio Hiram Bithorn.

PUBLICIDAD

Antes de entrar al PNC Park, visitaron la exhibición "3,000" que GFR Media y El Nuevo Día estrenaron en la ciudad desde el pasado martes y que estará activa hasta finales de este mes en Pittsburgh. (El Nuevo Día)

La misma fue trasladada por mar gracias a la compañía Crowley en un vistoso contenedor engalanado con el color amarillo de los Pirates, un arte con el rostro de Clemente, y un gigante número 3,000 en alusión a la mítica cifra de hits que conectó el astro boricua durante su carrera de 18 años en las Mayores.

Y como si fuera la salsa que resalta un jugoso corte de carne, o las cerezas sobre el pastel, nada como ver el primer juego de Grandes Ligas de su vida en una lujosa ‘suite’ del moderno estadio, con ricos manjares y bebidas para su deleite.

“Yo no había venido a un juego de Grandes Ligas, y definitivamente la experiencia es muy diferente (a verlo por televisión)”, dijo Avilés, padre, un economista de profesión, natural de Bayamón.

Su hijo, estudiante universitario de ciencias de computadoras de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón, se manifestó maravillado por lo que vio dentro y fuera del parque.

“Personalmente yo no esperaba tanto cariño por Roberto Clemente. Me sorprendió eso. Me di cuenta lo grande que fue”, dijo el joven Avilés, en obvia referencia a que en esta ciudad, previo a cada juego, las camisetas con el apellido de Clemente y el número 21 en la espalda son mayoría por las calles circundantes al estadio, y ya una vez entran todos los espectadores al PNC Park para el juego de la jornada.

Y mientras transcurrían las horas y las entradas del partido del viernes, que estuvieron ganando los locales Pirates 5-3 al llegar la novena entrada, antes de permitir cuatro carreras a Nueva York y perder 7-5, las sorpresas seguían apareciendo para la pareja de padre e hijo.

PUBLICIDAD

Los Avilés también tuvieron la oportunidad de conocer a los hermanos Clemente, quienes subieron a la suite donde se encontraban, y se tomaron fotos juntos.

El concurso fue parte de las experiencias exclusivas para suscriptores que El Nuevo Día ofrece, con sorteos que también incluyen entradas a espectáculos y otros eventos.

Día de Puerto Rico en Pittsburgh

Este sábado, por otro lado, la organización de los Pirates celebró en el estadio el Día de Puerto Rico y presentó en pantalla gigante un logo alusivo a la ocasión, al tiempo que entregaron un afiche al único jugador de ascendencia boricua en el equipo, el jardinero Joshua Palacios.

Palacios, una noche antes en el Día de Roberto Clemente, fue uno de los que lució el número 21 en su espalda en la celebración para honrar la memoria del astro boricua.

Josh Palacios en el momento en que se acercaba corriendo al jardín derecho con la bandera monoestrellada. (Josian Bruno)

Esta noche, además, se presentó un anuncio con imágenes de Puerto Rico en la pizarra electrónica del PNC Park, y durante la transmisión televisiva del partido para una cadena local y ESPN+, tuvo una intervención el principal oficial ejecutivo de GFR Media, Pedro Zorrilla.

Zorrilla viajó el viernes a esta ciudad, donde participó en una conferencia de prensa alusiva a la exhibición “3,000″ y destacó como el nombre de Clemente y toda la celebración en honor al astro boricua, provocaron otro “Junte Boricua”.