El exjugador de Grandes Ligas, Jeremy Giambi, falleció el miércoles en el hogar de sus padres en California a los 47 años, según informó el que fuera se agente Joel Wolfe.

Las causas de su muerte no fueron dadas a conocer de inmediato. Según informó un portavoz del departamento policíaco que atendió la situación, los agentes llegaron a la casa y Giambi ya había muerto. No habían señales de violencia.

No signs of foul play were found, according to Lt. Robert Ewing. Autopsy results are pending.

Jeremy, quien jugó seis años en las Mayores, fue parte de la famosa edición de los Athletics de Oakland del 2002 la cual se inspiró la película Moneyball.

Giambi, cuyo hermano Jason fue una estrella en las Grandes Ligas, fue cambiado por los Athletics por el entonces gerente general Billy Beane durante esa misma temporada.

PUBLICIDAD

Jeremy, quien se desempeñaba en los bosques y en la inicial, jugó además con los Royals de Kansas City, Phillies de Filadelfia, y los Red Sox de Boston (2003). Fue su última participación en las Mayores.

Giambi, quien fue reclamado en la sexta ronda por los Royals de Kansas City en el 1996, finalizó su carrera con promedio de porvida de .263 con 52 jonrones.