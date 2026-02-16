¿Francisco Lindor, de capitán? Descartado de plano por el dueño de los Mets

La posibilidad de que Francisco Lindor fuera nombrado capitán de los Mets de Nueva York no llegó a ‘primera base’.

El dueño de los Mets, Steve Cohen, descartó de plano el nombramiento de un capitán para el equipo durante una entrevista en los campos de entrenamiento primaveral.

En su respuesta, Cohen no mencionó a Lindor y se refirió al tema del capitán de manera general, sin nombres.

“Mientras sea el dueño de este equipo, no habrá un capitán. Esa es mi decisión”, dijo Cohen.

“De la manera en que lo veo, el camerino de un equipo es único y debe encontrar sus propias soluciones a lo largo de la temporada”, agregó.

En días recientes, los medios que cubren a los Mets le preguntaron a Lindor si se veía como capitán del equipo, tomando en cuenta su liderato, el hecho de que ha fungido como capitán sin título en temporadas anteriores y el historial de capitanes en la organización.

Lindor respondió que sería un honor, pero que el nombramiento no está bajo su control y que, independientemente de ello, seguirá liderando al equipo en el terreno y en el camerino.

Sin importar lo que piense Lindor, los Mets no tendrán capitán bajo la administración de Cohen, quien es dueño del equipo desde 2020, tras una adquisición valorada en $2.4 billones.

Lindor se dirige a su sexta temporada con los Mets. En sus primeras cinco ayudó al equipo a llegar dos veces a la postemporada y fue segundo en las votaciones para el Jugador Más Valioso en la campaña de 2024.