Francisco Lindor no se aguanta y canta “My Girl” durante presentación de The Temptations

Cuando le preguntaron si era aficionado al béisbol, el fundador de The Temptations tosió y dijo cantando en una voz baja: “Dodgers”.

The Temptations hicieron una escala en Nueva York durante un día libre de su gira para interpretar el himno nacional y “My Girl” antes del quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, que los Mets ganaron 12-6 a los Dodgers.

“Así que entramos al estudio y grabamos las voces y dije: ‘Smokey hizo otra gran canción para nosotros’. Pero cuando Paul Riser editó las cuerdas y los metales, comenté ‘¡Oh, oh, esta es una canción diferente!’. Así que entré en la cabina de controles. Dije: ‘Smokey, no sé qué tan grande será este disco, pero esto va a ser algo grande’”.

The Temptations fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 1989 por un catálogo que incluye “Just My Imagination”, “Get Ready” y “Papa Was a Rolling Stone”. Han tenido 14 éxitos número uno y 42 en el top 10.