El campocorto de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor, confesó que ver a su compañero de equipo Edwin “Sugar” Díaz herido en el terreno durante el Clásico Mundial de Béisbol fue algo “desgarrador”.

“Nunca supe que amaba tanto a Edwin hasta que no pude dejar de llorar. Y fue entonces cuando me di cuenta de que amaba mucho a Edwin”, expresó Lindor el lunes, en una conversación con periodistas en los entrenamientos primaverales de los Mets. Las declaraciones fueron publicas por ESPN.

Durante la celebración de Puerto Rico luego de vencer a República Dominicana 5-2 en la noche del miércoles para cerrar la primera ronda, Díaz sufrió una lesión en el tendón patelar de su rodilla derecha. El taponero fue sometido a una operación y estará fuera de la loma, por lo menos, ocho meses, por lo que se espera que no participe en esta temporada de Grandes Ligas.

“No se sintió bien. Edwin calmó un poco al equipo. Habló con nosotros después del partido. Era un ‘clubhouse’ muy, muy triste”, comentó el capitán boricua.

Puerto Rico terminó su participación en el Clásico el viernes con una derrota ante México (5-4) en los cuartos de final.

Díaz no fue la única estrella de las Grandes Ligas que se lesionó. El segunda base de los Astros de Houston, José Altuve, se fracturó su dedo pulgar derecho en el partido de cuartos de final contra los Estados Unidos tras recibir un pelotazo en su mano. Altuve, quien ha jugado en ocho Juegos de Estrellas, se perderá alrededor de dos meses de acción de Grandes Ligas y será operado próximamente.

¿Clásico Mundial de Béisbol o Serie Mundial?

Durante el Clásico Mundial de Béisbol, las lesiones de Díaz y Altuve desataron diferentes conversaciones sobre si el torneo debe dejar de celebrarse para evitar lesiones a jugadores de Grandes Ligas.

Lindor volvió a defender la celebración del torneo, por lo que los periodistas le preguntaron si prefería ganar una Serie Mundial o un Clásico Mundial de Béisbol, pregunta que el capitán del ‘Team Rubio’ optó por no contestar.

“No voy a responder a esa pregunta”, dijo. “Simplemente no es justo. No es una pregunta justa porque quiero ganar dos, tres, cuatro Series Mundiales y dos, tres, cuatro Clásicos Mundiales de Béisbol. He perdido ambos y no es una buena sensación”.

Lindor dijo a los periodistas que “100 por ciento” espera volver a jugar para Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial de Béisbol y dijo que “es una bendición, un honor y un privilegio” representar a Puerto Rico.

El dirigente del equipo de Puerto Rico, Yadier Molina, mostró su interés de volver a dirigir la novena boricua en la próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol.