Francisco Lindor reconoce la gesta de su compañero de los Mets: “Pete Alonso estaba a un solo swing de que la gente se volviera loca por él”

Pero no había hecho mucho últimamente. Alonso tuvo problemas al final de la temporada y no había logrado ni un hit extrabase desde que conectó un jonrón el 19 de septiembre. Nimmo dijo que sus compañeros de equipo le decían a Alonso que estaba a un solo swing de revertir la situación.

“Nadie sabe hasta que pasa por eso, cómo es esa lucha”, dijo Nimmo. “Cuando estás pasando por momentos difíciles y no has tenido un hit de extrabase en un par de semanas, tres semanas, lo que sea, solo estás tratando de ayudar al equipo en todo lo que puedas, pero no está ahí ahora mismo. Como les he dicho antes, nunca se sabe cuándo va a suceder eso. Este juego es muy, muy difícil. Puede suceder en un abrir y cerrar de ojos, y puede ser muy difícil salir de eso. Y es difícil mantener la confianza durante eso”.