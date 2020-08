El campocorto estrella de los Indians de Cleveland Francisco Lindor hizo un llamado a los jugadores de Grandes Ligas a cumplir con los protocolos salubristas de las Grandes Ligas para evitar contagios de COVID-19 luego de que dos integrantes de su equipo violaron al código de conducta de la organización.

El sábado, trascendió que el lanzador Zach Plesac salió con unos amigos en Chicago tras la victoria de su equipo sobre los White Sox.

Mike Clevinger, abridor de la novena, también violó las reglas pero no admitió su falta durante una junta de la novena el domingo en la que se discutió la infracción de Plesac. Así las cosas, Clevinger voló a casa con el resto de sus compañeros a pesar de que sabía había violado los protocolos.

Plesac, por su parte, fue transportado por separado para que no compartiera con el resto del personal en caso ode haber contraído el virus.

Ambos derechos fueron ubicados el martes en la lista restringida indefinidamente. Clevinger tenía previsto abrir el martes contra los Cubs de Chicago.

Sobre el incidente, Lindor expresó a los medios que tenía “sentimientos encontrados” por la conducta de sus dos compañeros.

“Todos somos humanos. Todos cometemos errores. Sin embargo, la confianza se gana y tienen que trabajar para ganársela”, declaró el dos veces Guante de Oro de la Liga Americana y cuatro veces Jugador Todo Estrella.

Agregó que tanto Clevinger y Plesac debieron pensar en sus compañeros, en especial el lanzador venezolano Carlos Carrasco, quien es sobreviviente de cáncer.

“Tenemos que sentarnos y mirarnos al espejo. Y no se trata de la persona que vemos en el espejo. Se trata de quien está detrás de ti. Las otras personas. No se trata de una sola persona. Se trata de todos los que están en tu alrededor: los miembros de la familia, el cuerpo técnico, Carrasco, todos los jugadores en los equipos que están en alto riesgo. Estamos en unos tiempos con el COVID, con el racismo, con todo- no es tiempo de ser egoísta. Es momento de echarse para atrás y entender que esto no se trata de una persona específica. Se trata de todo el mundo. Se trata de tu vecino y los vecinos de tus vecinos. No eres tú específicamente”, expresó.

Cleveland estableció un código de conducta a fin de mitigar la posible propagación de la enfermedad, altamente contagiosa, que consiste en no abandonar los hoteles durante los partidos en la carretera. Los Cardinals de San Luis y los Marlins de Miami han tenido que postergar varios encuentros debido a brotes de COVID-19 entre peloteros y miembros de su personal. Uno de los contagiados fue el receptor boricua Yadier Molina.

Clevinger y Plesac han hecho tres aperturas esta temporada y han ayudado a los Indians a llegar al martes con la mejor efectividad (2.04) de Grandes Ligas.