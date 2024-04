Francisco Lindor y Javier Báez batean menos de .200 al cumplirse el primer mes de temporada de MLB

Menos productivo Báez

“Sé que es frustrante para los fanáticos, pero creo que eso realmente no ayuda al equipo ni a la organización. Si trabajamos juntos, deberíamos levantarnos juntos, deberíamos permanecer juntos cuando estemos frustrados. No es solo aquí. Está sucediendo en otras organizaciones con otros jugadores. No me afecta, para ser honesto”, declaró Báez.