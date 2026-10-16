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Gavin Williams firma otra actuación dominante y los Guardians retoman ventaja contra los Rays

El novato Petey Halpin conectó un jonrón de dos carreras que puso en ventaja a Cleveland en la quinta entrada

16 de octubre de 2026 - 8:55 PM

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Petey Halpin de los Guardianes de Cleveland tras batear un jonrón de dos carreras en el quinto inning del tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Rays de Tampa Bay, el jueves 15 de octubre de 2026. (AP Foto/Phil Long) (Phil Long)
Por Joe Reedy

En una temporada en la que los novatos ayudaron a que los Guardians conquistaran su tercer título consecutivo de la División Central de la Liga Americana, la chispa emocional del equipo le dio una victoria crucial en el tercer juego de la Serie de Campeonato.

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El novato Petey Halpin conectó un jonrón de dos carreras que puso en ventaja a los Guardians en la quinta entrada y festejó con un majestuoso desplante para arrojar el bate. Cleveland superó el jueves 3-2 a los Rays de Tampa Bay para tomar ventaja de 2-1 en la serie al mejor en un máximo de siete duelos.

“Es la segunda vez que más o menos nos levanta en un momento importante este año. Y un momento muy divertido para él, gran swing”, dijo el manager de Cleveland Stephen Vogt.

Halpin vio cómo la pelota rebasaba la barda entre el jardín derecho y el central. Lanzó el bate por encima de su cabeza y hacia el cielo antes de recorrer las bases. El madero se alzó probablemente más que el ángulo de salida de 25 grados de su jonrón.

“Definitivamente lo tiré alto. Creo que simplemente éste fue el momento más grande de mi carrera,. Así que me dejé llevar por la energía y la emoción”, dijo Halpin.

El jonrón y el festejo encendieron al dugout de Cleveland y a los 30,101 aficionados presentes en Progressive Field. Aunque el graderío no estuvo lleno, fue una buena asistencia después de que el horario de inicio se adelantó cinco horas el miércoles debido a la amenaza de lluvia.

“Fue tremendo. Ni siquiera se movió. Siento que él sabía que el viento estaba soplando hacia dentro y aun así se fue”, dijo el jardinero Steven Kwan. “Así que el festejo que hizo fue una locura, pero en el buen sentido. Eso fue increíble”.

Gavin Williams ponchó a nueve en cinco innings. El dominicano José Ramírez aportó dos hits y Nathaniel Lowe añadió un doble impulsor en la segunda entrada por los Guardians, que han ganado cinco de sus últimos seis juegos de postemporada desde que quedaron abajo 2-0 ante los White Sox de Chicago en su serie divisional de la Liga Americana .

“Cuando cualquiera hace su trabajo y lo saca adelante y nos pone en posición de ganar , todos en el equipo están encendidos. No se trata de mí o de ese jonrón, sino simplemente del hecho de que estamos ganando y seguimos avanzando”, comentó Halpin.

Chandler Simpson conectó un triple de dos carreras en la cuarta entrada por Tampa Bay, que fue limitado a tres hits y se ponchó 13 veces .

El cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana está programado para el viernes, aunque se pronostica lluvia.

Sencillo de Bailey dentro del cuadro prepara el escenario para Halpin

Patrick Bailey abrió la quinta con un batazo picado que el abridor de los Rays Griffin Jax no pudo fildear limpiamente. Cinco lanzamientos después, Halpin conectó un sinker a 95.9 mph con cuenta de 2-2 y lo mandó a 385 pies, hasta las gradas para el 3-2.

Fue el primer jonrón de Halpin en postemporada y apenas el quinto en total de su carrera de dos años en las Grandes Ligas. Fue la primera vez que Jax permitió un jonrón desde el 9 de septiembre, un tramo de cinco apariciones.

“Sabía que le pegué bien. Pensé que le había dado más, supongo”, dijo Halpin. “Sabía que él había usado sinkers pegados algunas veces contra zurdos antes, buscando ponchar. Yo estaba con un timing duro tratando de sacar las manos y todo salió bien. La dejó un poco sobre el plato y pude hacer un buen swing”.

El manager de los Rays, Kevin Cash, dijo que Jax no habría podido hacer una jugada con el batazo picado de Bailey, especialmente con el salto que dio Bailey al salir de la caja de bateo. El sinker a Halpin simplemente se quedó sobre el plato.

“Él hace un buen trabajo manejando los pitcheos lentos, así que era el lanzamiento correcto. Solo la ubicación equivocada”, dijo Jax.

Cleveland retiró a 16 de los últimos 17 bateadores de los Rays. El panameño Daniel Espino, Erik Sabrowski, Hunter Gaddis y Cade Smith permitieron apenas un corredor en base en las últimas cuatro entradas.

Smith dejó varado a un corredor en tercera en la octava cuando ponchó al cubano Yandy Díaz en un turno de 10 lanzamientos, y luego retiró a los Rays en orden en la novena.

Ofensiva de los Rays, contenida

Salvo por el triple de Simpson, fue otro día tranquilo para la ofensiva de los Rays. Williams no permitió un corredor en base y ponchó a cinco en la primera vez que enfrentó al orden.

Los bateadores de Tampa Bay fueron retirados en orden en siete entradas, y el dominicano Junior Caminero se ponchó cuatro veces.

Los bateadores de los Rays se poncharon en 13 ocasiones después de haberse combinado para 14 entre los dos primeros juegos.

Es la primera vez que los Rays quedan abajo 2-1 en tres apariciones en la Serie de Campeonato.

“Dos carreras con dos hits. Tienes que ser perfecto para ganar juegos así”, dijo Cash.

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Guardians de ClevelandRays de Tampa BayMLBGrandes Ligas
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