Boston. Jimmy Butler se encaró literalmente con los Celtics. Ahora, el Heat vuelve a casa con la oportunidad de sellar ahí su pasaje a las Finales de la NBA.

Butler anotó 27 puntos, incluyendo un par de encestes consecutivos que dieron la ventaja a un Heat que estaba abajo por dos dígitos en el cuarto periodo, y Miami venció el viernes 111-105 a los Celtics de Boston para tomar una ventaja de 2-0 en la final de la Conferencia Este.

Además, Butler aportó ocho rebotes, seis asistencias y una chispa anímica, después de que comenzó a discutir con Grant Williams. Butler se le quedó mirando al jugador de Boston y ambos fueron sancionados con faltas técnicas.

Luego, Butler aportó nueve puntos durante un avance de 23-9 que convirtió una desventaja de nueve unidades en una delantera de 105-100.

“Sí, me motivó, pero eso es competición pura. Metió un gran tiro y me empezó a hablar, me encanta, me hace concentrarme, empujar más y me hace reír. Sé que soy un buen jugador”, dijo Butler en la rueda de prensa tras el juego.

“Es solo competición, le respeto, es una parte importante de los Celtics. Simplemente, no sé si soy la mejor persona con la que meterse”, sentenció.

Sus compañeros sabían que este incidente iba a motivar a Butler.

“Sabía que esto iba a ser bueno para nosotros” comentó Caleb Martin, quien salió del banco para aportar 25 unidades. “En cualquier momento nos agrada tener a Jimmy enojado. Uno podía ver en sus ojos de cierta forma que él estaba listo para brillar después de eso”.

Bam Adebayo totalizó 22 puntos, 17 rebotes y nueve asistencias por Miami, el octavo preclasificado de la Conferencia Este, que ganó sus dos duelos en Boston.

Ahora, tiene la posibilidad de completar la barrida en su arena. El tercer partido está programado para el domingo.

“Él va a intentar cualquier disparo complicado en el resto de la serie”, dijo Williams acerca de Butler. “Y yo no voy a darme la vuelta y a mirar a otro lado, porque lo respeto como jugador”.

Jayson Tatum sumó 34 puntos, 13 rebotes y ocho asistencias por Boston. Sin embargo, el jugador estelar de los Celtics falló sus tres disparos y perdió dos balones en el cuarto periodo, cuando su equipo dilapidó una ventaja de 89-77 para sufrir su segunda derrota como local en tres noches.

“Es duro, es un reto, pero no tiene sentido estar aquí triste”, dijo Tatum. “Ellos vinieron acá para ganar dos partidos y lo hicieron. Hay que darles el mérito. Pero no estamos muertos ni nada por el estilo. Tenemos una gran oportunidad. Yo todavía tengo confianza. Tenemos que estar listos para el tercer partido”.

Jaylen Brown marcó 16 puntos al atinar siete de 23 disparos. Acertó uno de cinco con un balón perdido en el cuarto final, cuando Miami superó a Boston por 36-22.

Los Celtics tuvieron una ventaja de 11 puntos en el tercer periodo y la ampliaron a 12 al comienzo del cuarto.

No hubo problema para Miami.