Habrá un campeón inédito de Serie Mundial: Rays contra Brewers por el título

Freddy Peralta lanzó 5 entradas y un tercio con gran determinación; Junior Caminero y Yandy Díaz conectaron sendos jonrones de dos carreras, y los Rays de Tampa Bay vencieron a los Guardians de Cleveland por 7-3 en el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, celebrado el lunes por la noche.

Con este resultado, los Rays avanzaron a la Serie Mundial por tercera vez en los 29 años de historia de la franquicia.

Los Rays se enfrentarán a los Brewers de Milwaukee, en un duelo en el que ambos equipos buscan conquistar su primer título de Serie Mundial desde 1980, año en que los Phillies de Filadelfia derrotaron a los Royals de Kansas City.

El primer juego se disputará el viernes por la noche en Milwaukee.

Esta derrota prolongó a 78 años la sequía de títulos de Serie Mundial para Cleveland.

En el 18vo aniversario de su primer banderín de la Liga Americana en 2008, los Rays tomaron una ventaja de 2-0 en la segunda entrada gracias a un doble del boricua Richie Palacios que impulsó dos carreras, y sentenciaron el encuentro con el cerrador Bryan Baker en el montículo.

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Los Guardians no se rindieron y, en la octava entrada, tuvieron la carrera de la ventaja en la primera base; sin embargo, Kevin Kelly ponchó a Brayan Rocchio para dejar las bases llenas, después de que ya habían anotado dos carreras.

Peralta permitió una carrera y cinco imparables, logrando así su segunda victoria en la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) en su tercera aparición. Lanzó seis entradas sin permitir anotaciones para ganar el segundo juego y consiguió dos outs como relevista en el cuarto encuentro.

Fue premiado como el Jugador Más Valioso de la serie.

Un estadio lleno, con 40,230 aficionados, ondeó toallas amarillas y azules, hizo sonar cencerros y coreó “¡Vamos Rays!” durante toda la noche en el Tropicana Field, recinto que requirió importantes renovaciones después de que el huracán Milton destrozara el techo hace dos años y causara daños considerables en todo el estadio.

Los Rays disputaron sus partidos como locales de 2025 al otro lado de la bahía, en Tampa, dentro del complejo de entrenamiento de primavera de los New York Yankees; además, contaron con nuevos propietarios antes del inicio de esta temporada y cerraron un acuerdo para un nuevo estadio —que estará listo en 2029— cerca de la sede de los Buccaneers de la NFL. Regresaron al “Trop” para ganar 55 partidos en la temporada regular; solo Milwaukee alcanzó esa cifra de victorias en casa este año.

Tras barrer a los Yankees en la Serie Divisional, los Rays se vieron en desventaja de 0-1 y 1-2 frente a los Guardians en esta serie, antes de ganar tres partidos consecutivos.

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Caminero le dio un respiro a Tampa Bay al conectar el primer jonrón de su carrera en postemporada durante la séptima entrada. El dos veces seleccionado al Juego de Estrellas envió la pelota contra el poste de foul del jardín izquierdo, colocando a los Rays con una ventaja de 5-1; se convirtió así en el primer jugador en conectar un cuadrangular ante un lanzamiento de tipo “splitter” del cerrador estelar Cade Smith.

Caminero se dio la vuelta antes de llegar a la primera base, miró hacia su dugout y se golpeó el pecho con ambos brazos; al rodear la segunda base, se llevó la mano a la oreja para escuchar mejor los vítores de la afición. Luego, se detuvo antes de llegar al plato, señaló hacia las gradas y cruzó los brazos justo antes de pisar el home. Caminero conectó 42 jonrones en la temporada regular, pero necesitó 33 turnos al bate para conseguir el primero en octubre.

Los Guardians respondieron ante Tyler Wells e Ian Seymour al llenar las bases —gracias a dos sencillos y una base por bolas— con dos outs. Seymour otorgó una base por bolas a Patrick Bailey, lo que permitió una carrera, y luego golpeó a Angel Martínez con un lanzamiento, forzando otra anotación. Kelly entró al relevo y ponchó a Rocchio utilizando tres cambios de velocidad.

Díaz, quien el domingo —a través de un intérprete— aseguró una victoria en el sexto juego, amplió la ventaja de los Rays a cuatro carreras con un cuadrangular de dos anotaciones ante Hunter Gaddis, en la parte baja de la octava entrada.

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Caminero abrió la segunda entrada de Tampa Bay con un sencillo frente al lanzador abridor Shawn Armstrong, quien cargó con la derrota en su segunda apertura en tres partidos. El zurdo Tim Herrin sustituyó a Armstrong. Chandler Simpson llegó a base mediante una jugada de selección y se robó la segunda almohadilla, antes de que Victor Mesa Jr. recibiera una base por bolas. Simpson avanzó a tercera tras un elevado de out de Jonny DeLuca al jardín central. Después de que Mesa se robara la segunda base, Palacios conectó un doble hacia el jardín derecho-central, colocando el marcador 2-0.

Armstrong, quien también fue el abridor en el cuarto juego, se enfrentó a los primeros cuatro bateadores, convirtiéndose en el primer lanzador en la historia de la postemporada en iniciar un encuentro tras haber lanzado en los dos días anteriores.

Un elevado de sacrificio de DeLuca ante Joey Cantillo puso el marcador 3-0 en la tercera entrada; sin embargo, los Rays dejaron escapar la oportunidad de ampliar aún más su ventaja, a pesar de haber llenado las bases sin outs.