Miami, Florida.- Héctor Santiago recibió dos ofertas de organizaciones de las Grandes Ligas para trabajar como coach de lanzadores.

Ambas plazas fueron rechazadas.

El veterano zurdo, activo con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, aún no quiere colgar los ganchos y el guante en su deseo de permanecer activo en la pelota profesional luego de tropiezos en su última aparición en las Grandes Ligas.

En 2021, mientras militaba con los Mariners de Seattle, el abridor de raíces puertorriqueñas dio positivo a testosterona exógena, una sustancia que mejora el rendimiento y que es una violación del Programa Conjunto de Tratamiento y Prevención de Drogas de las Mayores. Recibió una suspensión de 80 partidos.

Antes de ese castigo, Santiago venía de cumplir una ausencia de 10 juegos tras poseer una sustancia pegajosa en su guante en un partido contra los White Sox de Chicago.

Santiago, de 35 años, encontró refugio en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), destacándose en la rotación de los Gigantes de Carolina, eventual subcampeón del torneo.

Su buen desempeño lo trajo de vuelta al Clásico Mundial.

“Feliz y contento porque como no jugué el año pasado, pensé que iba a ser difícil que me llamaran. Pude tirar bastante bien con Carolina. No pude estar en la final porque pasó una situación familiar. Joey Solá (gerente general) me fue a ver con Carolina y esa fue la audición, a ver si estaba bien de salud. Confió en lo que vio ese día”, compartió Santiago.

Con 10 años de experiencia en Grandes Ligas y una aparición en el Juego de Estrellas de las Mayores, Santiago sigue como un brazo probado para este tipo de torneo. En la edición del 2017, lanzó 2.2 entradas de 2 hits y dos ponches en la victoria 3-1 en segunda ronda contra República Dominicana.

Santiago perfilaba como probable abridor contra los dominicanos el miércoles, pero fue utilizado el para amortiguar la ofensiva de Venezuela en la derrota por 9-6 el domingo. Tuvo 2.1 entradas de cinco hits y dos carreras permitidas, descartando su salida contra Quisqueya.

En un escenario de alto nivel, se puede decir que Santiago se encuentra en una etapa de reivindicación en el ocaso de su carrera profesional.

“En ese último año con Seattle tuve el positivo y la pega. Pero son cosas que pasan en tu carrera. Para ese año no estaba tirando cuando me llamaron los Mariners. Pensé que no iba firmar. Cuando firmé, soy un dueño de un gym. Lo del guante, nunca pesé que iba a pasar porque no estaba usando ni bloqueador ni pega. Saqué todo de mi guante porque era un revolú que Grandes Ligas quería controlar (tenía una resina legal en la liga) . Eso ya está en el pasado y buscando trabajo”, declaró.

Santiago, dueño de un gimnasio de crossfit en Dorado, tomaba terapias de reemplazo hormonal antes del pacto con los Mariners, razón para dar positivo.

El próximo paso de Santiago después del Clásico es jugar con los Acereros de Monclova en la Liga Mexicana de Béisbol. Igual, sigue atento a una llamada para lanzar de nuevo en las Mayores.

“A ver qué aparece aquí (en el Clásico). Pienso que puedo seguir tirando. Me llamaron para trabajos de pitching coach pero siento que tengo suficiente en el brazo. No voy a tirar a 100 millas por hora, pero tengo la experiencia. Es algo que quiero hacer (entrenar), pero ahora no. No es la primera vez que cojan al alguien años después de tirar en las Grandes Ligas”, concluyó.

Santiago tiene marca de por vida de 48-51 y efectividad de 4.12 en 270 partidos en las Grandes Ligas.