Heliot Ramos no da nada por sentado y saldrá a ganarse una posición en 2025 con los Giants

Pero él, no lo hará. No da nada por sentado y llegará a los campos primaverales con la mentalidad de que deberá luchar por ganarse un espacio en el equipo grande.

“Siempre he tenido mentalidad de competir y de dar lo mejor de mí todos los años. No me siento conforme, pero gracias a Dios por lo menos tuvimos un buen año”, añadió el guardabosque.