La celebración de la ronda inicial del Premier12 coincidió con el comienzo de la liga invernal a principios de este mes, por lo que la Federación tuvo que gestionar los permisos de los jugadores que le interesaban para dicha competencia, que no permite la participación de peloteros que figuren en el roster de 40 de las organizaciones de las Grandes Ligas.

“ Es lamentable. Hubiéramos podido llevar un equipo mejor confeccionado, con más talento. Pero muchos de los equipos del béisbol invernal no cooperan muchas veces ”, reclamó este domingo González en entrevista con los medios antes de los actos inaugurales de la cuarta edición del “Thanksgiving Classic”, en el Parque Ángel Manuel “Manolito” Sullivan Rodríguez.

“Voy a dar un ejemplo. Santurce, el dueño es venezolano. El dirigente de Venezuela está allá, pero no nos prestó los jugadores del patio. Eso no se ve bien”, insistió el exgrandesligas al hacer referencia a que los Cangrejeros le pertenecen a Impulse Sports Entertainment Corporation , una filial del Grupo Multinacional, una compañía propiedad del venezolano Tobías Carrero Nácar junto a sus hijos.

Mientras tanto, Puerto Rico no avanzó de la primera ronda de la competencia internacional de béisbol organizada por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol al cerrar la primera etapa con marca de 1-4 en México. Los boricuas ganaron el primer juego ante Estados Unidos y luego sufrieron cuatro derrotas seguidas.

“El equipo que me dejen, ese es que yo llevo. Yo los motivo hasta lo último. Vamos arriba y hay que darlo todo por el todo por nuestro país”, articuló.

“Pero cuando son torneos así, como el Premier 12, eso es casi Grandes Ligas y cuando uno va con muchachos de colegio -y no los estoy menospreciando- no es el mismo. No es lo mismo cuando tienes peloteros que han jugado a nivel de Grandes Ligas, que le lleva una ventaja. Pero se hizo lo que se pudo y mejores momentos vendrán”, puntualizó.