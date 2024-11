Puerto Rico cae ante Venezuela y queda fuera de la ronda final del Premier 12

La Selección Nacional de béisbol no logró el pase a la ronda final del torneo Premier 12 tras el miércoles caer por marcador de 5-2 ante Venezuela en el Estadio Charros de Jalisco en Guadalajara, México.

“Cuando no se batea con gente en base no se puede ganar. Tuvimos grandes oportunidades en la primera y segunda entrada con bases llenas, pero no llegó el hit oportuno. Y cuando se dan bases por bolas que cuestan carreras, es más doloroso”, expresó el dirigente, Juan “Igor” González.