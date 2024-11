Carlos Beltrán dice que los Mets irán con todo detrás de Juan Soto en la agencia libre: “Sería brutal”

Dorado - El exjugador de Grandes Ligas Carlos Beltrán, al parecer, le da la ventaja a su compatriota boricua y campocorto de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor, en un enfrentamiento cara a cara contra el gigante de 6′7″ de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge.

Si fuera un combate de boxeo, Lindor llevaría claramente las de perder con sus 5′11″ de estatura y 190 libras, frente a los 6′7″ y 280 libras de Judge. Pero como se trata de una batalla por cazar al mejor agente libre en el mercado del béisbol en este periodo muerto, el jardinero dominicano Juan Soto, Beltrán le apuesta a las cualidades de líder del campocorto cagüeño.

Beltrán, como asistente del presidente de operaciones de la franquicia, David Stearns, puede hablar en propiedad del papel que los Mets tendrán durante la ventana para negociar con los jugadores que entraron al mercado libre una vez concluyó la temporada 2024 con la Serie Mundial.

“Eso siempre es importante. Pienso que tú como jugador ‘free agent’, sabiendo lo que hizo Lindor la temporada pasada, y lo que tú sabes que puede hacer, pues no hay duda que tú quieres relacionarte o compartir tu carrera con jugadores como Lindor, de ese impacto. Yo sé que eso es una influencia y sé que Soto probablemente lo va a considerar”, respondió Beltrán a preguntas de El Nuevo Día en medio de un compartir con la prensa del patio, durante un torneo benéfico de pickleball con varias luminarias, en el Dorado Beach Resort en este municipio, y en el que el expelotero actúa como padrino de la actividad de The Rain & Rose Charitable Fund, de Mark Basille.

En el aparte con la prensa, Beltrán lógicamente fue abordado sobre las posibilidades y lo que a su juicio los Mets intentarán hacer durante el mercado de la agencia libre, con miras a reforzarse para la campaña 2025.

Los Mets vienen de jugar su primera Serie de Campeonato de la Liga Nacional en nueve temporadas, gracias al empuje que exhibieron desde la recta final de la campaña regular. Y aunque se quedaron cortos en su intento por adelantar a la que hubiera sido su primera Serie Mundial desde 2015, al caer contra los eventuales campeones Dodgers de Los Ángeles, Beltrán cree que Nueva York hará lo necesario por continuar lo que quedó inconcluso en 2024.

“Bueno, ya él experimentó a Judge (como compañero) ahora tiene oportunidad de por lo menos escucharlo (a Lindor)”, dijo riendo Beltrán, sin afirmar ni descartar que Lindor viajó a Los Ángeles esta semana con ese propósito de conversar personalmente con Soto.

Reportes de prensa de Estados Unidos indican que el campocorto de los Mets viajó hacia la costa oeste de Estados Unidos sin precisarse los motivos, pero todo tiende a indicar que se sumará las conversaciones que tendrán los Mets cuando se reúnan con Soto para hacer una oferta y negociar.

Los reportes indican también que Toronto, Boston, los Mets y los Yankees se reunirán con el dominicano esta semana. Jeff Passan, de ESPN, publicó un artículo en que mencionó que los Mets quieren que Lindor ayude en el proceso de reclutamiento.

“Los Mets están buscando mejorar el equipo, por supuesto. La intención del dueño (Steve Cohen) es poner un equipo cotendor en la ciudad. Este año fue sumamente positivo para la organización. Ver el equipo llegar hasta donde fue, era algo que no se esperaba, sinceramente. Yo que trabajo de asesor para David, el presidente de béisbol, es algo que no lo esperábamos. Y menos cuando empiezas la temporada como comenzamos, que el primer mes que no jugamos un buen béisbol. Luego pudimos ver el cambio que dio el equipo, la química que se formó en el ‘clubhouse’, la llegada de José Iglesias, y Lindor pienso que con los números que empezó a poner, honestamente él cargó al equipo”, destacó Beltrán sobre el campocorto, a quien ha elogiado antes múltiples veces por su liderato dentro y fuera del terreno de juego.

“Es digno de admirar porque no es fácil hacer lo que él hizo, de la manera como lo hizo. Ser un líder en el ‘clubhouse’, ser un líder todos los días al salir al terreno de juego, al final de la temporada estando lesionado, jugando con dolor. Yo que estoy ahí y lo estoy viendo, sé que no es fácil. Ponerte una inyección para que te bloquee el dolor por siete horas, para tú salir a jugar, y después del juego estar superdestrozado, para el otro día hacerlo de nuevo. Y como él es una persona competidora, eso es lo que hace un líder”.

Con bateo de .273, 33 cuadrangulares, 91 carreras impulsadas y 107 anotadas, además de 29 bases robadas, Lindor volvió a poner números que lo pusieron en carrera para el premio de Jugador Más Valioso en la Nacional. De hecho, esta semana se oficializó que es uno de los tres finalistas, en una contienda en la que el japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers, es el favorito.

Pero ahora fuera del terreno, es evidente que los Mets y Lindor están buscando ganar una batalla distinta que no es dentro del terreno de juego aún.

“Los Mets están en esa; quieren mejorar el equipo, y no hay duda de que ellos van a ir detrás de todos los peloteros que estén en el mercado libre, a sabiendas de que en el mercado ahora la pieza que todo el mundo quiere es Juan Soto. Los Mets no descartan tampoco ir ‘full blast’ (con todo) detrás de Juan Soto”, expresó Beltrán.

“No hay duda que nos va a hacer falta pitcheo, a menos que vayamos detrás de (Luis) Severino, de (Sean) Manaea, de (José) Quintana, que son agentes libres”, añadió sobre tres lanzadores que estuvieron en el roster de los Mets en 2024, pero que acaban de entrar al mercado también.

Beltrán afirmó que incluso sería importante si Nueva York puede añadir relevistas a su bullpen para que ayuden al también boricua, el taponero Edwin “Sugar” Díaz, tomando en consideración lo que vio de parte de los Dodgers tanto en la Serie de Campeonato contra los Mets, como en la Serie Mundial contra los Yankees, en que emplearon puramente relevistas abriendo algunos juegos, en lugar del habitual iniciador.

Pero en torno a Soto, Beltrán describió lo que implicaría para un equipo como los Mets.

“Sería brutal porque no solo estás añadiendo un bate, estás añadiendo un pelotero alrededor del que puedes también construir. Es un pelotero joven, solo 26 años. En el caso de Lindor pues ya no estaría solo. Porque cuando estás solo y la responsabilidad cae 100 por ciento en ti, hay un poquito extra de presión. Eso es normal porque es la presión de tú querer hacerlo bien. Pero ya podrías dividir esa presión y Juan Soto se ve que es un líder, que juega todo los días, latino… a mí me encanta eso, porque tú ver que el pelotero mejor pagado podría ser latino, es algo que sirve de inspiración para los chamacos que vienen subiendo”, apuntó el exjugador manatieño.

“Scott Boras va a empujar sobre él lo más que pueda empujar. Ese es su tipo de negociación. Y como pelotero es el agente que tú quieres tener en esa negociación. No es que Soto no tenga los números, no es que Scott Boras va a engañar a nadie, sino que él va a vender su producto”.

Boras, quien también fue agente de Beltrán durante un periodo de su carrera, ha dicho que Soto podría equiparar el contrato por $700 millones que los Dodgers le dieron a Ohtani el pasado invierno.

Soto tuvo ciertamente números impresionantes, y de hecho, es uno de los tres finalistas al premio de Jugador Más Valioso de la Americana tras batear .288 con 41 cuadrangulares, 109 empujadas y 128 anotadas.