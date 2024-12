Henry Ramos aspira a más tras firmar en la liga de México: “Seguimos enfocados en las Grandes Ligas”

Varios coaches de los Cangrejeros de Santurce de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) movieron sus fichas para que el jardinero boricua Henry Ramos retornara a tierras mexicanas para otra oportunidad en el béisbol profesional.

En el terreno del Estadio Hiram Bithorn, hogar de los Cangrejeros, fue lo que afirmó a El Nuevo Día Ramos sobre su nuevo pacto para la venidera temporada de la Liga Mexicana con los Leones de Yucatán.

Su primera aparición en México fue para la liga de invierno con los Tomateros de Culiacán en la campaña 2018-19.

“Tuve el acercamiento de varios coaches de aquí que conocen a los de allá y nos conectaron. Recibí una llamada y ya se llegó a un acuerdo”, contó Ramos a este medio el jueves.

“Estamos en vista de llegar allá si Dios lo permite, cuando sean los entrenamientos”.

Sin embargo, para que Ramos firmara el acuerdo con los Leones puso condiciones. El maunabeño, de 32 años, le dejó saber a la gerencia de Yucatán que, de llegar una oferta del béisbol organizado de las Grandes Ligas, optaría por regresar a los Estados Unidos.

“Firmé temprano en México, pero tenemos claro y llegamos a un acuerdo que si hay algún equipo de Estados Unidos que se interesa, yo me quedo jugando en Estados Unidos. Fue una de las razones por la que decidí firmar temprano porque todavía seguimos enfocados en las Grandes Ligas”, explicó.

En la ‘Gran Carpa’, Ramos ha visto acción en un total de 41 encuentros, vistiendo los uniformes de los Diamondbacks de Arizona en el 2021, con quienes debutó, y con los Reds de Cincinnati en el 2023.

En sus dos cortas campañas -de 18 y 23 partidos, respectivamente-, el guardabosque promedió .226 al conectar 28 imparables con un cuadrangular,13 carreras remolcadas y 14 anotadas.

“Si no sucede nada, estamos listos para dar el cien por ciento en México, pero siempre la primera opción es Estados Unidos y todavía mis agentes seguimos trabajando con esa dirección”.

“Nos empezamos a dejar a sentir”

Concluida su primera temporada con los Doosan Bears de la Liga Coreana (KBO, por sus siglas en inglés), en la que bateó para .306 con 95 inatrapables, 10 jonrones, 48 anotaciones remolcadas y 42 marcadas en 80 juegos, Ramos retornó a la isla para su segunda campaña con los Cangrejeros.

“Yo digo que en cada liga uno aprende. En la liga que más he aprendido es en esta (la LBPRC). Desde muy joven la estoy jugando y me ha enseñado. Yo creo que más en qué me pueden ayudar las ligas coreanas, es en qué me ha ayudado liga de Puerto Rico a ser el pelotero que gracias a Dios me he convertido hoy en día”, respondió a la pregunta sobre su saldo en Corea.

En su primera campaña con Santurce, apenas vio acción durante tres duelos. Pero para esta, 2024-25, ya suma 23 choques y es el líder en carreras remolcadas de la liga con 21.

Asimismo, Ramos ocupa la cuarta posición entre los líderes de bateo al promediar .300. El jardinero ha pegado 24 incogibles, cuatro vuelacercas, y ha recibido 12 boletos gratis.

“Honestamente, no es en esa dirección que yo nunca he ido. Estas son cosas que están pasando por el trabajo que estamos haciendo como equipo. Obviamente, yo no pudiera remolcar ninguna carrera si mis compañeros no estuvieran llegando (a base). Y pienso que el enfoque en poder ganar juegos es lo que nos ha llevado a que esas cosas estén sucediendo”, manifestó.

Hasta el sábado, la novena saturncina ocupa, a su vez, el cuarto puesto de la tabla de posiciones con foja de 14-15.

Ramos decidió retornar a Santurce por la plantilla de nativos, que procuró traer la gerencia durante la temporada muerta, indicó. “Ya estamos conectando cada uno. Nos empezamos a dejar a sentir. Yo pienso que este equipo va a dar mucho de qué hablar. Yo sé que este grupo junto puede hacer muchas cosas buenas en la liga”.

Reconocen su obra

La felicidad por el rumbo de los Cangrejeros, se duplicó al Ramos recibir el sábado el premio Roberto Clemente “por su labor filantrópica y liderazgo comunitario a través de HR14 Baseball Academy en Florida”.

“Me tomó de sorpresa. No hay palabras para describir el agradecimiento que tengo, agradecido con Dios que me da la oportunidad de ser nominado y de poder haber recibido este premio. Es algo bonito, obviamente, para todos nosotros, los jugadores de béisbol (Clemente es alguien que cuando se escucha su nombre, es respeto. Obviamente, he escuchado de la manera en la que él era y es algo que me enorgullece saber que ese premio me lo están dando”, compartió con una sonrisa.

Ramos contó que a lo largo del tiempo ha escuchado de las obras humanitarias que realizó el astro boricua, que ahora funge como modelo para el maunabeño, que intenta seguir su legado por medio de su academia. “Nosotros tratamos en la academia de ayudar al que necesita, sembrando nuestro granito de arena para que en el futuro los muchachos puedan tener un mejor porvenir”, comentó.

El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown murió el 31 de diciembre de 1972, en un accidente aéreo. El avión en el que iba Clemente llevaba suministros para las víctimas de un terremoto en Managua, Nicaragua.