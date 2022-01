Luis Roberto Clemente, uno de los hijos del fenecido astro boricua Roberto Clemente y cuya imagen es utilizada en los marbetes emitidos por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en 2022, se distanció junto a su familia de la decisión del gobierno de Puerto Rico de imponer un donativo obligatorio de $5.00 adicionales al costo del permiso, al tiempo que denunció que ni él ni nadie de la fundación que lleva el nombre de su padre fueron consultados para la utilización de su imagen.

En una transmisión en vivo emitida a través de su cuenta de Facebook, el hijo de Clemente, uno de tres que procreó la leyenda del béisbol junto a su esposa, Vera Zabala (fallecida en 2019), aseguró que su familia no solo no tuvo nada que ver con la decisión de las autoridades, sino que solicitudes previas que realizó para reunirse con el gobernador Pedro Pierluisi nunca prosperaron.

Luis Roberto también publicó unas declaraciones escritas en que distancian a la Fundación Roberto Clemente de esta gestión del gobierno.

“En días recientes advenimos en conocimiento sobre el cargo especial de cinco dólares ($5.00) que el gobierno de Puerto Rico impuso en el marbete conmemorativo de Roberto Clemente para el año 2022. Dicho cargo menciona que será utilizado para el “fondo Roberto Clemente”, lee la primera parte del escrito.

Mensaje Luis Clemente referente Marbetes Posted by Luis R. Clemente on Monday, January 17, 2022

“Queremos aclarar que ni la Fundación Roberto Clemente y mucho menos mi familia tiene injerencia sobre este cargo, y más aún, no somos los beneficiados de este fondo. De hecho, no se procuró nuestra aprobación para utilizar la imagen de nuestro padre en los marbetes y en las tablillas conmemorativas. Imagen a la que legítimamente tenemos los derechos de uso. Además, el gobierno de Puerto Rico no buscó ni obtuvo la aprobación de otras entidades que reclaman los derechos involucrados en la imagen. Por los pasados meses, hemos hecho varios intentos de aclarar la situación con diferentes ramas del gobierno, sin éxito”, añadió Clemente, hijo, aclarando que la fundación que dirige es una institución sin fines de lucro.

El anuncio original sobre el nuevo marbete con la imagen de Clemente, así como de una nueva tablilla, fue hecho el 23 de diciembre por la Secretaria del DTOP, Eileen M. Vélez Vega. El marbete y la tablilla son conmemorativos del 50 aniversario del momento en que Roberto Clemente conectó el hit 3,000 en el Béisbol de Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés) el 30 de septiembre de 1972, solo tres meses antes de su trágica muerte.

Clemente falleció el 31 de diciembre de ese año cuando el avión en que llevaba suministros para las víctimas del terremoto de Managua, en Nicaragua, cayó al mar a solo minutos de haber despegado del aeropuerto de Isla Verde.

Sus ejecutorias en el terreno de juego en Grandes Ligas, no solo los 3,000 hits sino también otros logros como sus 12 Guantes de Oro y cuatro títulos de bateo, además de obtener un premio de Jugador Más Valioso en temporada regular, y otro del más valioso en una Serie Mundial, se sumaron a su lado humanitario que lo convirtieron en una leyenda después de su muerte.

Clemente fue escogido para ser exaltado póstumamente al Salón de la Fama del béisbol en Cooperstown, Nueva York en 1973, convirtiéndose en el primer puertorriqueño y primer latinoamericano en lograrlo. Al momento son cinco los boricuas que están ahora en el Salón de la Fama, con la entrada posterior de Orlando “Peruchín” Cepeda (1999), Roberto Alomar (2011), Iván Rodríguez (2017) y Edgar Martínez (2019).

“Es importante que se pueda aclarar el hecho de que nosotros no hemos tenido nada que ver, de verdad, con toda esta situación. Al contrario, hemos solicitado reuniones para poder discutir. Había emitido una carta al gobernador por el asunto de las tablillas, por otra situación, pero nunca se me contestó”, dijo Luis Roberto en la transmisión en directo por Facebook.

Luis Roberto negó también que el dinero que por ley se le estará cobrando a la ciudadanía en la compra del marbete, esté destinado a la Fundación Roberto Clemente.

La implementación de la tablilla y el marbete conmemorativos de los 50 años del hit 3,000 de Clemente, surgió por las Resoluciones Conjuntas Número 16-2021 y 17-2021, respectivamente.

“Este marbete estará disponible para la venta a partir de mediados de enero del 2022. Al momento de la compra, los ciudadanos podrán optar por otorgar un donativo de $5.00, $10.00, $20.00 o cualquier otra cantidad deseada”, informó Vélez Vega en diciembre.

No obstante, esas cantidades son una opción adicional pues el monto de $5.00 es obligatorio según aceptó la funcionaria en una entrevista en Telemundo, al ser abordada por el periodista Luis Enrique Falú, en Día a Día.

Vélez Vega dijo en el programa que se espera un recaudo aproximado de $12,500,000, en base a los 2.5 millones de marbetes que deben renovarse en 2022. Esto sin contar el costo por la tablilla que saldrá en todo vehículo nuevo comprado este año, pero que también puede ser adquirida por los conductores que deseen cambiar la que tienen vigente. El costo de la tablilla es de $21.00, en alusión al número que lució Clemente durante su carrera de 18 temporadas con los Pirates de Pittsburgh en Grandes Ligas.

Los fondos serán administrados por el Departamento de Hacienda y para uso exclusivo del Departamento de Recreación y Deportes.