Con la inminente aplicación del cierre patronal en las Grandes Ligas, se pondrá en función la llamada congelación de transacciones, lo que implica que aquellos jugadores como los boricuas agentes libres Carlos Correa y Eddie Rosario quedan en suspenso hasta nuevo aviso.

Tanto los dueños de equipos como la Asociación de Peloteros tienen hasta la medianoche del miércoles para llegar a un acuerdo sobre el nuevo convenio colectivo, o de lo contrario se aplicaría el ‘lock down’ o cierre patronal en el que se suspende todo tipo de movimiento contractual entre equipo y jugadores.

De no llegar a un acuerdo al filo de la medionoche del miércoles, los representantes de Correa, Rosario y demás agentes libres, no podrán negociar con ninguna organización ni viceversa.

Francisco Márquez, uno de los agentes puertorriqueños activos en el béisbol, explicó a El Nuevo Día parte del proceso que se establece bajo un cierre patronal.

“Lo primero que hay que notar es que si hay un cierre patronal -como se espera-, se van a congelar las transacciones de Grandes Ligas”, dijo el agente boricua.

Pero, ¿qué es una transacciones de Grandes Ligas específicamente y qué implica?

“Eso involucra a un jugador que está en el roster de los 40 de Grandes Ligas o que estuvo recientemente. Por ejemplo, Kris Bryant no está en un roster de Grandes Ligas ni en los 40 porque es agente libre en estos momentos, pero lo estuvo. O sea que si él no ha firmado para el momento que empiece el cierre patronal, no lo puedes ni contactar”.

El caso de Bryant es similar al de los boricuas Correa y Rosario, y los de medio centenar de peloteros que están en el mercado de agentes libres.

Sencillamente, todas las negociaciones que estos jugadores estaban sosteniendo se detienen hasta que todo regrese a la normalidad.

“No puedes sacar a un jugador del roster en un cierre patronal, no puedes hacer cambios entre equipos. Nada. Todo está congelado. Solo esperar que se levante el cierre patronal”, especificó Márquez.

“Una vez se levante el cierre, se le va a dar un periodo a los equipos y a los jugadores para hacer las transacciones que no pudieron hacer durante el cierre patronal. Aún van a haber jugadores sin trabajo y equipos con necesidades y vacantes que tienen que llenar”.

Eddie Rosario es uno de los peloteros puertorriqueños disponibles en la agencia libre que serán afectados por el posible paro laboral. (Archivo)

Márquez agregó que durante el ‘lockdown’ los peloteros que están en liga menor no se afectan, a menos de que éstos sean parte del roster de los 40 de algún equipo de las Mayores o lo estuvieron recientemente.

“Los jugadores de liga menor, los que no son parte del roster de los 40 ni lo han sido recientemente, no se ven afectados por el cierre”, destacó.

No será muy largo el cierre

Por otro lado, Márquez entiende que de ocurrir un cierre patronal no será por tiempo prolongado y espera que ni siquiera se afecte los campos de entrenamiento.

“Las expectativas de ambos lados es que se va a poder llegar a un acuerdo. Quizás no es esta noche, pero se espera que se pueda llegar a un acuerdo”.

“El juego está saludable, el modelo que existe ahora mismo es uno que ha sido muy exitoso para los dueños y desde el punto de vista de nosotros (incluidos los agentes en los jugadores y la Asociación que los representa) sentimos que hay ciertos ajustes que hay que hacer de como funciona la economía del béisbol, sobretodo para que los equipos compitan no solo en terreno de juego sino tener un roster competitivo todos los años”.

Márquez explicó que hay una gran preocupación entre los miembros de la Asociación de Peloteros por el hecho de que algunas organizaciones no están invirtiendo lo suficiente año tras año para mejorar sus plantillas.

“Es un asunto de mucha preocupación entre nosotros: la cantidad de equipos que todos los años no ponen sus mejores esfuerzos para que sus equipos sean los más talentosos posibles. Lo hacen por varias razones y una de ellas es para poder tener una de las primeras selecciones en los sorteos”, comentó Márquez.

“Hay otros asuntos, pero no creo que sean para temer que no se va a llegar a un acuerdo. No creo que se vayan a afectar los campos de entrenamientos. Creo que va a correr más o menos la fecha que estamos acostumbrados”.

Por último, el veterano agente de jugadores indicó que el posible cierre patronal no debe afectar a ningún jugador de liga menor que está participando en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

“No afecta y de hecho eso estaría prohibido. Es una transacción. No podría prohibirle porque no está en la lista de fatiga extrema, concluyó.