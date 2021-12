El veterano jardinero puertorriqueño Henry Ramos culminó un año de ensueño en su carrera como pelotero profesional con la firma de un jugoso contrato en la Liga de Corea.

Ramos, quien fue considerado en su momento como uno de los principales prospectos del país, acaba de llegar a un acuerdo de un año con la novena KT Wiz en la KBO League.

La información fue confirmada por su agente, Francis Márquez a El Nuevo Día.

“Hace como diez días ya habíamos firmado, pero estábamos en el proceso de papeleo del contrato y el examen físico. Ellos ayer (el martes) hicieron el anuncio”, dijo Márquez.

El agente puertorriqueño indicó que el pacto es por un año, pero prefirió no divulgar la cantidad que devengará el maunabeño en el 2022.

Sin embargo, según reportes en Corea, el valor del contrato podría llegar al millón de dólares, el máximo que se le puede pagar a un jugador importado de primer año en esa liga. El contrato básico es de $750,000 y contiene además $250,000 en incentivos.

Reclamado en el 2010 por los Red Sox de Boston en la quinta ronda del sorteo, Ramos ha tenido una carrera con más bajas que altas en el profesionalismo.

Tras diez años en las Menores, Ramos se quedó sin trabajo en el béisbol organizado luego del 2019 y solo tuvo como sustento el salario de los Indios de Mayagüez en el béisbol invernal.

En el 2021 fue reclutado de forma atropellada por los Diamondbacks de Arizona -luego de varios meses inactivo- y enviado a Triple A sin prácticamente entrenamiento. Luego de destrozar ese circuito -con promedio de .371- fue ascendido y vio acción en las Mayores por primera vez en su carrera. Apareció en 18 partidos con Arizona y promedió .200 en 50 turnos con un jonrón y 8 empujadas.

Ramos, de 29 años, quedó agente libre y acaba de firmar en una de las principales ligas del mundo.

“Es la continuación de lo que ha sido un cuento de hadas para Henry en el 2021″, señaló Márquez con mucha emoción en su voz. “Para poner contexto, no tenía trabajo en mayo. No tuvo spring training, no tuvo un primer mes de temporada ni tampoco un segundo”.

“Firma con Arizona y no lo mandan a prepararse porque lo envían directo a Triple A. Llega campeón bate en todas las ligas menores. Sube a Grandes Ligas por primera vez y ahora va a ir a una de las ligas más competitivas del mundo con un salario que hace un año jamás se hubiese imaginado”.

Ramos, quien en su carrera en el béisbol organizado militó con las organizaciones de Boston, Dodgers de Los Ángeles, Giants de San Francisco y Arizona, tendrá que regresar a Corea a mediados de enero ya que sus entrenamientos comienzan en febrero. La temporada abre en marzo.

No regresará con los Indios de Mayagüez

Por otro lado, Márquez anunció que su cliente no podrá continuar jugando en la liga invernal de Puerto Rico con los Indios.

“No va a jugar más con Mayagüez. A Henry le apena mucho. Henry es un fiebrú y le gusta mucho el equipo que tiene Mayagüez este año. Fue una condición que el equipo coreano puso y eso es común porque esos contratos son garantizados. El equipo no quiere que el muchacho se lastime y después ellos no puedan recurrir a otro jugador”.

Al momento de abandonar el equipo mayagüezano, el ambidextro bateador promediaba .222 con un jonrón en cuatro juegos.