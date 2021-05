Hay cosas en el béisbol que solo las pueden realizar los que en el argot deportivo se conocen como ‘joseadores’, pero hay otras que dan la impresión de que solo pueden concretarse por alguien como el puertorriqueño Javier “El Mago” Báez.

Báez, el campocorto de los Cubs de Chicago que ha impuesto su marca en las Mayores por su agresivo estilo de correr las bases y por la manera en que evade el guante de los jugadores defensivos al deslizarse en las bases, volvió a hacer de las suyas este jueves en el partido vespertino entre su equipo y los Pirates en el PNC Park de Pittsburgh.

Pero esta vez lo hizo no con un corrido agresivo o veloz en las bases. Sino todo lo contrario. Y el vídeo de la jugada ya se está regando como la pólvora en las redes sociales.

PUBLICIDAD

La jugada en cuestión ocurrió en la parte alta de la tercera entrada este jueves, con Chicago al bate y el boricua consumiendo su turno ofensivo luego de dos outs.

Mientras el venezolano Wilson Contreras se encontraba en segunda, Baéz bateó un inofensivo machucón por tercera base, que el antesalista de Pittsburgh, Erik González fildeó para tirar a primera y tratar de dar el out.

Pero astutamente Báez, que no corrió muy duro tras el batazo, empezó a retroceder en ruta de regreso hacia el plato, y el primera base Will Craig cayó en su trampa. Craig se fue detrás de él para intentar darle el out tocándolo, pero ya con el boricua casi encima del ‘home’, Craig optó por tirarle un globito al receptor puertorriqueño Michael Pérez para intentar evitar la anotación de Contreras desde tercera base.

Momento en que Báez se desliza en primera tras la inusual jugada en el plato. (Gene J. Puskar)

El tiro de Craig en asistencia fue tardío, por lo que Contreras fue quieto en el plato. La jugada desató toda una secuencia errática de parte de la defensa de los Pirates, provocada por la astucia de Báez. Justo en ese instante Báez emprendió veloz carrera hacia la inicial, pero el tiro de Pérez también fue errático permitiendo que Báez no solo se deslizara a salvo en primera, sino que pudiera levantarse y llegar hasta segunda.

Báez, en 43 partidos, está promediando .261 con 11 cuadrangulares y 32 carreras empujadas en lo que va de campaña.