La polémica reacción de algunos jugadores de los Mets de Nueva York hacia los fanáticos que asistieron al Citi Field en rechazo a los continuos abucheos que han recibido en las últimas semanas ha traído un mar de críticas en varios sectores ligados al béisbol.

La inusual posición asumida por los boricuas Javier Báez, Francisco Lindor y el norteamericano Kevin Pillar en el juego dominical en la que celebraron sus batazos señalando hacia abajo con sus pulgares a los fans ha encendido una chispa que podría traer serias consecuencias a estos jugadores.

El gesto también se ha visto en otros partidos de los Mets en pasados días.

El propio Báez se encargó de encender el asunto al admitir públicamente que el peculiar gesto viene como consecuencia al trato que le han venido dando los fanáticos de los Mets este mes con sus abucheos durante la mala racha del equipo.

“Cuando nosotros no estamos teniendo éxito, vamos a ser abucheados. Entonces ellos (los fans) van a ser abucheados cuando nosotros tengamos éxito. Nosotros no somos máquinas. Vamos a tener ‘struggles’. Cuando me poncho, soy abucheado. Entonces cuando tenemos éxito, les vamos a dejar saber cómo nos sentimos. Para mí, ellos (los fans) deben ser mejores. Es mi opinión y es de la forma que me siento”, dijo Báez el domingo al explicar las razones por dicho comportamiento.

La prensa de Nueva York destacó el asunto, como evidenciaron diversas portadas de las secciones deportivas en sus ediciones del lunes. “Este boo es para ustedes”, leyó el titular del New York Post, con una foto de Báez.

De inmediato, el presidente de Operaciones de los Mets, Sandy Alderson, reaccionó molesto y tronó contra su jugador, advirtiéndole que el equipo no toleraría comentarios de esa naturaleza.

De hecho, el ejecutivo adelantó que se proponía discutir el polémico asunto con los jugadores de su equipo.

No es un secreto que tanto la fanaticada como los medios de comunicación de Nueva York son rudos y hostiles a la hora de evaluar a sus equipos representativos, principalmente cuando no están produciendo sobre el terreno de la manera esperada. La presión sobre los jugadores en Nueva York es intensa, de acuerdo a muchos peloteros que han jugado allá en el pasado, ya sea con los Mets o con los Yankees.

Pero, vale la pena preguntar: ¿fue correcta la reacción de estos jugadores ante los abucheos de los fanáticos?

Las reacciones han sido diversas y algunos señalan que tanto Báez como Lindor han sufrido un golpe a su imagen.

El veterano periodista de ESPN especializado en béisbol, Buster Olney, expresó en un tuit que “es imposible pensar en un prospectivo agente libre haciendo un error de relaciones públicas más grande que el que hizo Javier Báez. Quemó un puente, y posiblemente afectó sus posibilidades con otros equipos”.

“En mi humilde, opinión eso estuvo mal”, dijo sin pensarlo dos veces el ex dirigente Mako Oliveras al ser consultado por El Nuevo Día.

“Los fanáticos, con o sin razón, te van a abuchear. Con el que pone el dinero en la mesa no te puedes poner. Eso lo digo con todo respeto hacia ellos. Creo que se les pasó... se les fue la guagua”, insistió Oliveras.

Báez, quien fue cambiado a los Mets a finales de julio, no ha tenido el desempeño esperado por la gerencia del equipo ni de la fanaticada. El bayamonés promedia apenas .209 con cuatro jonrones y siete remolcadas en su estadía con los Mets.

Por su parte, Lindor, quien firmó un contrato de diez años por $341 millones, ha sido una decepción en Nueva York al promediar .224 con 11 cuadrangulares y 38 remolcadas. Recientemente salió de la lista de inactivos.

“Me da pena porque son dos boricuas, pero a veces es la juventud. Se cometen errores. Con la fanaticada no te puedes meter. ¿Tú sabes cuántas veces a mí me gritaron?”, recordó Oliveras, el dirigente más exitoso que ha tenido el béisbol invernal puertorriqueño.

“Yo dirigí peloteros que hicieron cosas y yo los llamaba aparte y les aconsejaba, porque tú no puedes obligar a nadie a hacer cosas que no quiere. Ellos planificaron eso allá. No pensaron en las repercusiones”.

Oliveras indicó que la recomendación que le haría a estos dos jugadores es que se disculpen con la fanaticada.

“Que se excusen. Que fue un momento que dije cosas que no tenía que decir. Somos humanos y fallamos”, dijo Oliveras.

Defiende a Báez y Lindor

Por otro lado, Frankie Thon, un exgerente general del béisbol invernal, indicó que no vio la actitud de Báez y Lindor como una falta de respeto a la fanaticada.

“Quizás en años atrás se hubiese visto de esa forma, pero en parte Javy y Lindor tienen razón”, sostuvo el exjugador profesional. “Quizás no fue la mejor forma, pero yo no lo vi mal. Ellos se pueden expresar. Creo que esto es parte de la emoción que estamos viendo en el béisbol moderno que le da vida. El béisbol es demasiado aburrido y muy lento para la juventud. Ellos no hicieron nada malo”.

Thon reconoce que los fanáticos son los que sostienen las franquicias de béisbol y por ende contribuyen a la hora de pagar los grandes salarios a los peloteros, “pero como dice Javy, ellos tienen sentimientos”.

“Cuando las cosas le van mal a los peloteros, todo el mundo hace leña del árbol caído. Y como he dicho. ellos no hicieron nada tan malo. Solo lo pulgares hacia abajo”, concluyó.