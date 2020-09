El puertorriqueño Javier Báez ha levantado su voz para expresar el malestar que siente de no poder mirar un vídeo al instante de su actuación en la caja de bateo como solía hacer en previas temporadas, acción que para este año fue prohibida por Major League Baseball intentando evitar el posible robo de señales durante los partidos.

La nueva regla de MLB fue introducida para esta temporada en secuela al escándalo que descubrió la liga de un sistema que tuvieron en acción los Astros de Houston en las campañas del 2017 y 2018 y que utilizaba tecnología como la que lamenta Báez no poder tener acceso hoy en día para robar las señales que le daban los receptores a los lanzadores y hacerla llegar a los bateadores antes del lanzamiento.

“Para ser honesto, apesta que no pueda ver un vídeo para hacer ajustes durante el partido”, declaró Báez el lunes según un reportaje del portal ESPN.com.

“Yo solía mirar mi swing. Miraba hacia donde llevé la pelota bateada. Miraba donde hice el contacto. Y me molesta. Me molesta mucho no poder hacerlo ahora”.

El campocorto de los Cubs de Chicago no ha tenido su mejor temporada ofensiva en la recortada campaña de MLB en el 2020. Gracias a que ayer lunes conectó tres hits en favor del triunfo de Chicago sobre los Cardinals de San Luis, Báez batea ahora para un bajo promedio de .205.

Báez afirma estar molesto porque como muchos jugadores en la pelota, solía echar un vistazo a su turno anterior cada vez que iba al banco para poder hacer ajustes en su próxima visita a la caja de bateo. No obstante, MLB no ha permitido acceso a monitores en el banco en esta temporada.

“Nosotros no hicimos trampa. No estamos robando señales y hemos sido forzados a pagar por todo esto. Es fuerte… muchos otros jugadores están teniendo problemas de ajustes también. Muchos jugadores estelares no están rindiendo a su nivel de siempre, y yo soy solo uno más”.

El jugador que este año se ha ponchado en 55 de sus 167 turnos al bate agregó que la manera en la que se está jugando el béisbol hoy en día no es la manera en la que se ha jugado por muchos años.

“Esta no es la forma en la que jugamos pelota en estos tiempos. Yo necesito un vídeo para hacer ajustes durante el juego. No importa quien tenga que estar ahí para vigilarnos. No me molestaría incluso que MLB ponga a toda la Policía para estar pendiente”.

“Necesitamos los vídeos de vuelta, y voy a tratar de recuperarlos, por los necesitamos”.