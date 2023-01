Aunque para este último torneo de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc) no fue firmado por los Indios de Mayagüez, equipo con el que ha jugado siete de las 10 temporadas en las que ha visto acción en esta liga, el jugador de cuadro Jesmuel Valentín se siente entusiasmado con la oportunidad de volver a jugar con esta franquicia para participar en la Serie del Caribe en Venezuela.

Valentín fue dejado en libertad por los Indios para el torneo 2021-22 y no fue firmado por ninguna franquicia. Y para este recién finalizado torneo militó con los Leones de Ponce, equipo que hizo su regreso tras estar ocho torneos sin presentarse en la liga.

Con Ponce, el hijo del exgrandesligas Tony Valentín tuvo una buena temporada, que lo llevó a ganar el premio como el Regreso del Año al registrar promedio de bateo de .261 en 46 juegos con 40 imparables, cuatro cuadrangulares, 22 carreras empujadas y un OPS de .814.

Igualmente, reforzó a los Tigres del Licey en la Serie Final de la liga invernal de República Dominicana. De hecho, este equipo representará a ese país en la Serie del Caribe.

“Feliz y contento con la oportunidad que me están brindando, no solamente los Indios, sino la liga”, dijo Valentín en un aparte con El Nuevo Día durante la última práctica del combinado patrio antes de viajar a Venezuela para jugar en el torneo regional, que se celebrará del 2 al 10 de febrero.

Jesmuel Valentín fue una figura establecida en la novena de los Indios por varias temporadas, antes de ser dejado en libertad previo al torneo 2021-22. (Ramón “Tonito” Zayas)

“Representar a Puerto Rico es algo que cualquier deportista quiere hacer. He tenido la oportunidad de hacerlo por cuatro veces. Esta va a ser mi quinta y venir con los Indios de Mayagüez, un equipo de mucha trayectoria y con los que he compartido muchos años de mi carrera me hace sentir muy contento”, añadió el pelotero de 28 años.

Para Valentín el regresar a la liga con Ponce representó “un nuevo comienzo” que le dio la oportunidad de demostrar “que todavía queda mucho en el tanque”.

“Yo me siento en mi ‘peak’. Me siento mucho más maduro. Ya sé jugar el juego porque he aprendido muchas cosas que no sabía cuando era más joven. Estoy loco por dejarlo todo y seguir demostrando que todavía queda”, estipuló Valentín, reclamado en el turno 51 de la primera ronda del sorteo de novatos de 2012 por los Dodgers de Los Ángeles.

En búsqueda de oportunidades

Valentín, que jugó con los Phillies de Filadelfia durante la temporada de 2018, no pierde la esperanza de regresar a las Grandes Ligas. Mientras tanto, juega con los Atenienses de Manatí en el Béisbol Doble A y aprovecha todas las oportunidades que se le presentan en lo que espera esa ansiada llamada.

Durante su tiempo con Filadelfia, el infielder estuvo activo en 46 partidos y acumuló un promedio de bateo de .177 en 79 turnos al bate.

“Sigo buscando oportunidades. Aún hay muchas llamadas, pero nada concreto. Sigo buscando esa primera oferta que pueda aparecer. Ahora con esta oportunidad en la Serie del Caribe voy con la mentalidad de ayudar al equipo a ganar y ver qué puertas se puedan abrir”, dijo.

“Hay muchos equipos buscando información, preguntando si estoy saludable, pero hasta el momento no ha habido nada concreto ni ninguna”, agregó.

¿Tienes esperanzas de que eso suceda?, se le preguntó.

“Claro que sí. La fe nunca se pierde. Sé que he tenido buen año y sé que alguien estará pendiente a que un espacio se abra. Rápido que eso pase, que me llamen, me monto en un avión para darlo todo”.