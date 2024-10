Joe Musgrove no podrá lanzar y se perderá la serie divisional de la Liga Nacional al tener que someterse a una cirugía de Tommy John

Los Ángeles- Joe Musgrove necesita someterse a la cirugía de Tommy John y no lanzará por los Padres de San Diego en la serie divisional de la Liga Nacional ante los Dodgers de Los Ángeles .

“Estoy devastado por no poder finalizar lo que comenzamos” , dijo Musgrove, conmovido en la cueva de los Padres. “Es solo cuestión de entender lo que esto significa para mí”.

“Si no eres un pitcher, es difícil explicarlo. Simplemente, tenía dificultades para extender totalmente el brazo y soltar los lanzamientos”, dijo Musgrove el miércoles. “No sentía mucha confianza. Saqué dos outs en el inning y esperaba ser capaz de resolverlo para después atender esto, pero no pude llegar a ese punto”.

“Se me dijo en los meses intermedios del verano que había cierto daño ahí, y que era cuestión de tiempo”, comentó. “Parecía algo que podría manejar. Físicamente, me sentía capaz de lanzar todavía. No sentí que esto fuera algo tan extremo como una lesión del ligamento cubital colateral, pero en las últimas semanas el problema se volvió un poco más intenso”.