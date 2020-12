El receptor de los Criollos de Caguas, Jonathan Morales, se proclamó campeón bate de la temporada 2020-21 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc) con promedio de .394.

Morales, de 25 años, conectó 13 hits en 33 turnos oficiales y tuvo el mínimo de 49 apariciones, al acumular 12 bases por bolas, dos elevados de sacrificio y dos pelotazos.

“No supe que estaba peleando por el título de bateo hasta hace poco cuando vi que estaba primero en promedio. Estoy bien contento y a la vez incómodo por lo que sucedió ayer (miércoles) en el juego con Mayagüez al recibir dos bases por bolas intencionales, pero estoy positivo y me siento bien”, indicó el jugador natural de Arroyo.

El prospecto de la organización de los Braves de Atlanta es el sexto receptor en ganar un título de bateo en la Lbprc, informó el historiador Jorge Colón Delgado.

PUBLICIDAD

“Le dedico esto a mi familia, que siempre me apoya y está conmigo. Esto me motiva a seguir subiendo el nivel de juego. Esto no ha terminado. Nuestro trabajo es seguir hasta conseguir el campeonato de esta temporada”, puntualizó el jugador a través de un comunicado de prensa.

El arroyano viene a ser el primer receptor en lograr el cetro de bateo desde la campaña 1999-2000, cuando lo ganó el otrora catcher de Grandes Ligas Raúl Casanova.

A Morales le siguieron en la contienda por el título de bateo Juan Centeno (Manatí) con .356, Johneshwy Fargas (Caguas) con .349 y Vimael Machín (Caguas) con .345.

Fargas fue -además- el líder en carreras empujadas con 17 y en bases robadas con siete. En carreras anotadas, compartieron el liderato Jarren Durán (Caguas) y TJ Rivera (Mayagüez) con 14. De hecho, Colón Delgado apuntó que con estos números Fargas se unió a Francisco Coimbre (1943-44) como los únicos en ser líderes en hits, carreras empujadas y bases robadas en una temporada.