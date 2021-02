La efectividad del bullpen de los Criollos y el turno oportuno del receptor Jonathan Morales en la novena entrada con las base llenas fueron claves para la victoria el miércoles 2-1 frente a los Cocodrilos de Barranquilla asegurar de Puerto Rico en las semifinales de la Serie del Caribe en Mazatlán, México.

Morales, quien fue héroe en los campeonatos de Caguas en las ediciones de 2017 y 2018, ambas en suelo mexicano, se vistió de paciencia en la baja del noveno episodio cuando volvió a la caja de bateo, esta vez con el tránsito congestionado y un out ante en los envíos del cerrador de los colombianos Cody Mincy.

Con el conteo 3-2, Morales dejó pasar el lanzamiento del taponero-que picó en la tierra antes de llegar al guante del cátcher Carlos Martínez-para recibir la cuarta bola y asegurar el triunfo de los boricuas, que suman tres victorias al hilo luego de perder el choque inaugural contra República Dominicana.

“No fue fácil pero estaba bien enfocado en el turno, enfocado en ayudar a mi equipo”, dijo Morales en conferencia de prensa. Morales terminó de 2-1 en el encuentro.

Johneswhy Fargas anotó la carrera del triunfo después de pegar un doble y robarse la tercera base.

Abajo temprano en el desafío 1-0, Puerto Rico empató el partido en la tercera entrada con un sencillo remolcador de Yadier Molina. Fue el único daño que le pudieron hacer al zurdo Reiver Sanmartin, quien lanzó pelota de tres hits por cinco entradas.

“Caímos atrás 1-0 y batallamos. Me quito la gorra ante Sanmartin por su gran trabajo. Nos mantuvo fuera de balance toda la noche. No nos dio nada para batear. Ofensivamente, ellos hicieron un mejor trabajo ofensivo hoy, conectando la pelota con fuerza. Nosotros no lo hicimos así pero batallamos”, expresó el dirigente criollos Ramón Vázquez.

Vázquez abrió el juego con el derecho Tommy Romero, quien tuvo labor de 5.1 entradas de tres hits, una carrera permitida y tres ponches. Acto seguido, Joshua Torres, Giovanny Soto, Rayan González y Fernando Cruz se combinaron para no permitir hits por el resto del camino, más cuatro abanicados. Cruz cargó con la victoria.

“Excelente trabajo monticular de todos los muchachos. Excelente trabajo de Joshua, después de estar con corredores en segunda y tercera con menos dos outs, darme esos dos outs fue grandísimo. Romero estuvo bastante días sin lanzar. Lanzó si no me equivoco el juego número tres de las semifinales en Puerto Rico. Nos dio más de lo que necesitamos. El bullpen, muy bueno”, destacó Vázquez.

Jugando para 3-1, segundos en la tabla de posiciones, los Criollos se ven el jueves contra los Federales de Chiriquí de Panamá a las 2:00 p.m., hora de Puerto Rico, en la jornada final de la fase regular. Los panameños tienen récord de 2-1 y jugaban tarde en la noche contra México.

De ganar o perder frente a los mexicanos, una victoria de los panameños frente a los boricua los dejaría empatados por el segundo encasillado.

“Yo no estoy viendo de esa manera (clasificación a las semifinales). Mañana es un juego importante. Quiero que mañana todos tengamos la mente positiva. Tenemos que jugar buen béisbol y esos nos va a ayudar mucho ir a la semifinal con quien sea que vayamos”, sostuvo Vázquez.