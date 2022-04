Jorge López está envuelto en un proceso de transición importante con los Orioles de Baltimore.

Por primera vez en su carrera, el cayeyano trabajó en los campos primaverales con la mentalidad de fungir como relevista desde el primer día de la temporada.

No es un rol nuevo para él, ya que anteriormente había tenido apariciones saliendo del bullpen, sin embargo, lo había hecho durante el transcurso de la campaña. Esta vez ha sido diferente, pero el espigado serpentinero no lo piensa dos veces a la hora de manifestar su preferencia de fungir como abridor.

“Nunca voy a decir que no”, dijo de entrada en una entrevista con El Nuevo Día soltando una carcajada. “Es una rutina que siempre me ha gustado y no puedo decir que ‘no’ a regresar a ser abridor. Me ha encantado y siempre voy a estar listo”.

PUBLICIDAD

López, un veloz lanzador derecho con siete años de experiencia en las Grandes Ligas, tiene nuevas funciones en los Orioles durante esta temporada.

Luego de 58 aperturas en su carrera y de formar parte de la rotación de los Orioles en las pasadas dos temporadas, López está de lleno en su rol como relevista, particularmente, en las entradas finales. Tiene un rol protagónico.

No es que sea una situación extraña para López, quien había relevado en el pasado con los Brewers de Milwaukee, los Royals de Kansas City y los propios Orioles.

Empero, López está envuelto en un proceso donde ha tenido que prepararse desde el comienzo de la temporada para salir desde el calentadero.

“La faceta del relevista, el poder estar listo casi todos los días es una oportunidad que no todo lanzador puede tener. Por ejemplo, los otros días lancé dos entradas ante Nueva York y aunque como uno dice fueron ‘up and down’ , pero como hice veinte y pico lanzamientos nada más, a la misma vez me ayudó al otro día ya yo estaba listo”, recordó López, refiriéndose a una salida en relevo contra los Yankees en las que no cedió carreras, ponchó a dos y se anotó su primera victoria de la campaña.

En lo que va de campaña, López ha tenido un buen desempeño en seis apariciones, saliendo del bullpen. Presenta marca de 1-1 y efectividad de 2.57 con dos salvados en igual número de oportunidades. Ha trabajado en siete entradas con nueve ponches y cuatro boletos gratis.

PUBLICIDAD

“El trabajo que hice en la temporada muerta fue grandioso. Me mantuve saludable en el spring training. Me he sentido fuerte. Es cuestión de día a día y seguir concentrándome en lo que estoy haciendo. Ha servido de motivación cada día”.

Antes de comenzar la temporada, el dirigente Brandon Hyde había adelantado que estaría utilizando al lanzador boricua en el bullpen con un rol por definir, aunque con posibilidades de entrar en situaciones de salvar juegos.

Hasta ahora no ha fallado en dos oportunidades como taponero.

“Me preparé para hacer lo que sea. Traté de llegar más fortalecido al spring training y funcionó. Yo dejé en sus manos la decisión que quisieran tomar. Es algo que no puedo controlar. Uno puede llevar el mensaje de que si uno quiere ser relevista o iniciador, pero al fin al cabo quién toma la última decisión son ellos”, apuntó el relevista, de 29 años y quien en el 2021 tuvo un discreto récord de 3-14 con promedio de carreras limpias de 6.07.