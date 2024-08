Jorge López encuentra nueva vida con los Cubs tras su polémica salida de los Mets

Con Nueva York, el cayeyano tuvo 28 apariciones, con balance de 1-2 y efectividad de 3.76, con seis ‘ holds ’ y dos juegos salvados. En 26.1 entradas ponchó a 19 y regaló 11 pasaportes. No fue precisamente una mala actuación.

Las cosas empeoraron aun más cuando fue entrevistado posterior al juego en el camerino, y al ser abordado por la prensa dijo que no se arrepentía.

“No me arrepiento”, dijo. “Soy como soy. Creo que he estado en el peor equipo, probablemente de toda la maldita MLB”, fueron sus expresiones según fue citado por la prensa, aunque un día después López pidió disculpas públicamente y aseguró que en su intento por comunicarse en inglés, no quiso decir lo que la prensa escuchó.