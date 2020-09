En la primera semana de agosto, el cayeyano Jorge López recibió una noticia desalentadora, cuando los Reales de Kansas City lo colocaron en asignación.

No pasó mucho tiempo para que los Orioles de Baltimore lo reclamaran y le dieran taller sobre el montículo.

López comenzó en el bullpen, pero en las últimas dos salidas ha fungido como abridor de la novena.

Incluso, el derecho boricua viene de alcanzar su primera victoria de la temporada el pasado viernes ante los Yankees de Nueva York en el segundo partido de un doble juego.

López permitió tres hits y tres carreras —todas inmerecidas— en cinco entradas en el triunfo 6-3 de los Orioles, frenando una racha de 18 victorias seguidas de los Yankees ante Baltimore desde el 2019.

López también ponchó a dos y regaló un boleto gratis. Tiene marca de 1-0 con efectividad de 4.82 desde que se integró a los Orioles el mes pasado.

“Pienso que tiró un tremendo juego”, dijo el piloto de los Orioles, Brandon Hyde, a la prensa a la conclusión del choque.

“Realmente no debió no haber concedido ninguna carrera. No le ayudamos”, abundó Hyde sobre los dos errores en la defensa de su conjunto.

En su apertura anterior frente a los Blue Jays de Toronto, López no tuvo decisión al conceder tres anotaciones en 4.2 entradas con tres ponches. Baltimore cayó 6-5.

Los Orioles tienen marca de 17-21, ocupando la cuarta posición en la División Este de la Liga Americana.

Berríos con una mejor salida

Otro abridor puertorriqueño que tuvo una buena actuación en su última salida fue el derecho de los Twins de Minnesota, José Berríos, el pasado miércoles.

Berríos lanzó seis entradas y solo permitió tres hits y una carrera en la victoria 8-1 ante los White Sox de Chicago.

Berríos, igualmente, abanicó a ocho y otorgó dos bases por bolas.

El bayamonés mejoró su marca a 3-3 con efectividad de 4.29. En 42 entradas acumula 47 ponches con 20 boletos gratis.

En la apertura anterior, el boricua cargó con el revés al permitir siete hits y otorgar cuatro boletos gratis en 5.2 entradas ante los Indians de Cleveland. Perdieron 6-3.

Los Twins marchan en el tercer lugar en la División Central de la Americana con récord de 24-16.

Jiménez con tres derrotas y cinco salvados

De otra parte, el relevista de los Tigers de Detroit, Joe Jiménez, presentaba marca de 1-3 con cinco salvados hasta la jornada del viernes. Tenía una elevada efectividad de 10.80 en 11.2 entradas al conceder 14 carreras limpias. También totaliza 11 ponches y con cinco salvamentos.

El viernes, precisamente, Jiménez cargó con el revés al conceder una carrera en la derrota 3-2 ante los Twins en ocho entradas. La carrera fue inmerecida.

Por último, Edwin “Sugar” Díaz, de los Mets, ganó el partido del pasado jueves ante los Yankees al completar dos entradas en cero. Tiene efectividad de 2.25 con dos salvados.