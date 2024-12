José Berríos afina los últimos detalles antes de los entrenamientos de primavera en Grandes Ligas: “Me siento a un 80 o 90%”

A menos de 50 días para que el lanzador boricua de los Blue Jays de Toronto, José Berríos, se reporte con el equipo a los entrenamientos de primavera, al abridor derecho le falta poco para sentirse completamente listo de cara a su décima temporada en las Mayores.

Berríos llegará al TD Ballpark, en Dunedin, Florida el 12 de febrero, un día antes de que se pongan en marcha las prácticas de los lanzadores.

“Estamos más cerca de comenzar la nueva temporada 2025 y estoy bien contento porque he visto el progreso y me siento a un 80 o 90%, ya para estar listo”, compartió Berríos el jueves a El Nuevo Día durante una sesión de su entrenamiento en las instalaciones del K2 Training & Recovery, en Guaynabo.

El bayamonés se ejercitaba junto a su concuñado, el también grandesligas Javier Báez.

En K2, Berríos procura fortalecer sus músculos por medio de ejercicios de fuerza. Fuera, en un terreno junto a miembros de su familia, que también juegan béisbol, hace lanzamientos, drills, y trabajo específico para su rol como lanzador.

“Entiendo que (me falta) la consistencia, seguir la rutina de coger estámina en cuestión de lanzamientos. Ya físicamente me siento bien. Ahora es cuestión de preparar mi cuerpo para competir por cinco, seis o siete innings alrededor de siete meses. Eso es lo que nos falta, (por eso) no te puedo decir que estoy al cien por ciento porque no lo estoy”, agregó Berríos, de 31 años.

“La preparación, tanto física como mental, es muy importante y no es de un día o de dos días, sino todos los días. Es un sacrificio continuo y al final del día vas a querer los resultados por los cuales trabajaste”, expresó el también padre de dos niños y una niña, que ha gozado de salud a lo largo de su trayectoria.

José Berríos realizando ejercicios de fuerza. (Wanda Liz Vega)

A una victoria

Aunque sin fecha para su primera salida al montículo en 2025, en el primer duelo de su temporada, Berríos tendrá la oportunidad de buscar el triunfo número 100 de su carrera en las Grandes Ligas. Dicho récord personal se le escapó la pasada campaña cuando cayó en sus últimas dos aperturas.

“Eso es algo que me motiva, poder lograr esa hazaña este año. El año pasado tuve dos oportunidades y no lo hice. Pero lo bueno es que tengo la otra oportunidad y entiendo que lo podemos lograr este año. Uno siempre quiere tener buenos resultados, buenos números que como persona y como atleta, al final de tu carrera, te posicionarán en X o Y lugar”.

La pasada temporada Berríos registró marca de 16-11, con una efectividad de 3.60 al lanzar 192.1 entradas en 32 partidos. Ese 3.60 es su segunda mejor efectividad en una campaña completa. En su primer año con Toronto en 2021, tras llegar en cambio de los Twins de Minnesota, tuvo un ERA combinado entre ambos equipos de 3.52.

Su récord personal de 16 victorias en 2024, además, fue el segundo mayor total en la pasada campaña en todo el béisbol de las Mayores.

Berríos junto a Báez entrenando en las facilidades de K2. (Wanda Liz Vega)

“Pero ahora mismo me quiero enfocar en ganar. Entiendo que eso va a ser muy satisfactorio para mí, para mi familia, para las personas que me siguen, y el momento es ahora... Cuando esté en el Hall of Fame no puedo ganar el campeonato, así que quiero ganar ahora, esa es mi meta. Es hacer lo que sea posible para posicionar a mi equipo para ganar”, sostuvo.

Toronto finalizó en el sótano de la División Este de la Liga Americana con récord de 74-88 en este 2024.

“Que me retengan a Vladi”

Berríos quiere ganar la División Este de la Americana para eventualmente sumar su primer campeonato en un Clásico de Otoño.

Para eso, aseguró necesita dos piezas: que Toronto refuerce su ofensiva y que retenga al primera base dominicano Vladimir Guerrero Jr.

Guerrero, hijo, será agente libre en 2026 y Berríos desea una extensión de contrato para el inicialista, que además ha sido mencionado como posible ficha de cambio en la novena azul.

“Gracias a Dios tenemos un buen núcleo de lanzadores que repiten, del año pasado (2024). Para este año (2025) es cuestión de reforzar la ofensiva y entendemos que vamos a tener la oportunidad de seguir compitiendo”, mencionó.

“Realmente quisiéramos que extiendan a Vladi. (Quiero) que me retengan a Vladi. Yo estoy ahí cuatro años más y voy a tener ese bateador en mi lado, no en contra, que es algo un poquito difícil. Obviamente, él solo no nos puede llevar a nosotros a un campeonato. Pero necesitamos bateadores como él, de talento como él para que se le haga difícil a otros lanzadores”, dijo Berríos al mencionar, a su vez, al campocorto Bo Bichette como otro de sus mejores bateadores.

El bayamonés explicó que la debilidad de los Blue Jays al fallar en su intento de clasificar a la postemporada, ha sido marcar carreras con hombres en posición de anotar.

Berríos se reportará en los campos de primavera el 12 de febrero. (Wanda Liz Vega)

Por otro lado, al abridor le sorprendió la adquisición, las pasadas semanas, del venezolano Andrés Giménez.

“Tenerlo en nuestro equipo (es de ayuda), es un tremendo jugador, un atleta increíble, y su defensa es platinum”, aseveró.

El jugador de cuadro venezolano vino en canje desde los Guardians de Cleveland, que adquirieron a Spencer Horwitz. Luego Horwitz fue cambiado a los Pirates de Pittsburgh.