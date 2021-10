Los Gigantes de Carolina regresan al torneo invernal renovados, principalmente a nivel administrativo, con unos nuevos tenedores de franquicia y un nuevo dirigente en José “Cheo” Molina.

El exreceptor de Grandes Ligas ocupará el cargo luego de un año de experiencia como dirigente de los desaparecidos Atenienses de Manatí.

Molina, quien trae consigo la mayor parte de su equipo de trabajo que estuvo en Manatí, indicó que está deseoso de asumir las riendas de los Gigantes, franquicia que no participó en la campaña invernal del 2020-2021 debido a la pandemia por el COVID-19.

“Esto será como toda experiencia. Sacar los positivo de todo y tratar de llevar al equipo al campeonato. Eso es lo que estamos buscando”, dijo Molina a El Nuevo Día.

La primera gran contratación que realizó la nueva administración de los Gigantes fue firmar como agente libre al toletero José Sermo, uno de los máximos jonroneros de la liga invernal en las pasadas dos temporadas.

Sermo, quien cubre la inicial, bateó cinco jonrones en la pasada temporada y en el 2019-2020 fue Novato del Año al batear .317 con cinco cuadrangulares y 18 impulsadas.

“Sermo se queda con nosotros. Firmó con Carolina. También tendremos en el jardín central a Danny Mars, quien estuvo con nosotros en Manatí. También firmó Jonathan Rodríguez. Recuerda que Carolina tenía su equipo. Los de Manatí quedaron agentes libres y algunos decidieron firmar con nosotros”, senaló Molina.

Mars, quien juega en el predio central, fue uno de los mejores bateadores de los Atenienses en la pasada temporada al promediar .317 con dos jonrones.

“Tenemos buen núcleo. La meta es ganar el campeonato. Con la juventud que tenemos esperamos competir. Vamos a estar al ‘top’ al final del día y eso es lo importante”.

José Sermo -con el uniforme de Puerto Rico en la Serie del Caribe del 2020-firmó como agente libre con los Gigantes de Carolina. (Archivo Archivo)

En cuanto a su grupo de trabajo, el otrora receptor indicó que estará formado por Humberto Miranda (coach del banco), Nick Ortiz (coach de tercera), Rubén Gotay (asistente de entrenador de bateo) , Iche Santiago (coach del bullpen), J.C. Meléndez (coach de primera) y el coach de lanzadores será J.P. Martínez. El instructor de bateo será Eduardo Núñez, quien trabaja con los Mets de Nueva York.

“Martínez trabaja con San Francisco. Es asistente del pitching coach. Ha trabajado en liga menor como coach, dirigente. Me gustó mucho en la entrevista y nos va a ayudar en esa faceta. Lo va a ayudar Iche. Estamos cubierto muy bien en esa faceta”, dijo Molina. “Se supone que Nick iba a ser el dirigente hace par de años, pero Carolina no jugó, pero al cambiar la administración éstos me nombran y yo hablé con Nick y le pregunté si quería quedarse y aceptó y va estar conmigo”.

De ese grupo vienen de Manatí los entrenadores Miranda, Santiago y Meléndez.

Los Gigantes, que comienzan sus entrenamientos este lunes en el estadio Roberto Clemente Walker, serán administrados por Javier Hernández y su hijo Pedro Hernández, quien fungirá como gerente general. Ambos estuvieron al frente de los Atenienses.