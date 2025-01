“Obviamente, para mí representar a Puerto Rico siempre ha sido una prioridad. Nunca he ido a una Serie del Caribe. También, es una oportunidad para exhibirme. Todavía no tengo contrato (en las Mayores), pero hay unos equipos interesados. Es una oportunidad para demostrar que estamos saludables, de vuelta a la normalidad ”, agregó.

“Me sentí brutal en Caguas. En realidad me gusta esa adrenalina del bullpen. Es bien diferente a ser abridor. Esa oportunidad de estar en juego, ver acción a menudo, también me gusta. Como abridor es cada cinco o seis días, pero como relevista es un día sí o un día no. O (puedes tirar) dos días corridos. Eso me gusta. Terminé tirando en situaciones de alta tensión”, compartió.