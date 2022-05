Nueva York. Josh Donaldson se disculpó con la esposa y la familia de Jackie Robinson por referirse al beisbolista afroamericano pionero en comentarios que llevaron a una confrontación con el estelar jugador de los White Sox de Chicago, Tim Anderson.

El tercera base de los Yankees de Nueva York fue suspendido por un juego y multado el lunes por Major League Baseball. La liga dijo que el comentario de Donaldson el sábado fue “irrespetuoso y de mal juicio”. Donaldson apeló la sanción.

“En primer lugar, tengo el mayor respeto por lo que Tim Anderson aporta al béisbol”, dijo Donaldson en un comunicado emitido el jueves a través de su agencia, MVP Sports.

“Declaré durante el fin de semana que me disculpé por ofender a Tim y que fue un malentendido basado en múltiples intercambios entre nosotros a lo largo de los años. Mi opinión sobre ese intercambio no ha cambiado y no quise faltarle el respeto en absoluto. En el pasado, nunca había sido un problema y ahora que lo es, tenemos una relación mutua de comprensión”.

“También me gustaría disculparme con la Sra. Rachel Robinson y la familia de Jackie Robinson por cualquier angustia que este incidente pueda haber causado. Jackie fue un verdadero héroe estadounidense y tengo su nombre en la más alta consideración”.

Donaldson dijo después del partido del sábado que dos veces llamó a Anderson por “Jackie”. Robinson rompió la barrera de la MLB en 1947. Las bancas y los bullpens se vaciaron a medida que aumentaban las tensiones.

Anderson ha dicho que Donaldson estaba “tratando de provocarme” con el comentario. El mánager de los White Sox, Tony La Russa, calificó el comentario de Donaldson el fin de semana pasado como “racista”, y agregó: “Eso es lo más fuerte posible”. Anderson coincidió con La Russa: “Igual, en esa misma línea, sí”.

Anderson, un All-Star y campeón de bateo de la Liga Americana en 2019 que se encuentra entre las principales voces negras en el béisbol, dijo a Sports Illustrated en 2019: “Me siento como el Jackie Robinson de hoy... porque cambió el juego y me siento como estoy llegando a un punto en el que necesito cambiar el juego”.

Donaldson, el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2015, dijo que temprano en el juego del sábado, “lo llamé Jackie”. El pelotero blanco también dijo que ha “bromeado” con Anderson en el pasado usando la misma referencia y mencionó esa entrevista de Sports Illustrated.

Anderson dijo que después de una breve conversación en 2019 en la que Donaldson lo llamó “Jackie”, le dijo a Donaldson: “No tenemos que volver a hablar. Yo no te hablo, tú no me hablas si así te vas a referir a mí”.