Hace casi 10 meses que el dirigente Juan “Igor” González se encontraba en la misma situación que al presente: con su equipo en camino a las series semifinales del Béisbol Superior Doble A, aunque las circunstancias y el escenario son distintos en 2022.

Ahora al mando de los Toritos de Cayey, podría decirse que el exjugador de Grandes Ligas maneja un auto deportivo último modelo, con todas las especificaciones necesarias para ganar la carrera en una pista amigable para la velocidad.

Ya probó en 2021 que podía tener éxito con un ‘todo terreno’, como fueron los Grises de Humacao, que a fuerza de pitcheo y defensa, sin poseer mucha ofensiva, se agenciaron de su primer título de la Doble A en 70 años, luego de regresar al Carnaval de Campeones tras una espera de 52 años.

El pasado viernes, los Toritos se convirtieron en el primer equipo en adelantar a la etapa de los mejores cuatro con una victoria sobre Lajas, y una noche después concluyeron su participación en el Carnaval de Campeones con otra victoria que les permitió cerrar al tope con récord de 6-1.

Y a partir de este viernes chocarán contra los Libertadores de Hormigueros en el inicio de su serie semifinal, que comenzará en el Estadio Pedro Montañez de Cayey desde las 8:00 p.m.

Igor buscará que los Toritos repitan en la serie final y no tengan que esperar tanto como la vez anterior. Cayey llegó al clásico de campeonato por última vez en 2018, tras 19 años sin jugar en dicho escenario, y se adjudicó el título tras un sequía campeonil de 32 años.

En la temporada regular Cayey jugó para 13-3, con uno solo de esos reveses bajo la dirección de Igor González. (Suministrada / Béisbol Doble A)

De ganar el cetro con Cayey, González sería apenas el segundo dirigente en la historia de la Doble A en conquistar campeonatos seguidos con dos equipos distintos, indicó el oficial de prensa de la liga, Héctor “Titito” Rosa. El primero fue Vitín Meléndez en 1972 con Manatí y en 1973 con Vega Baja.

“Este equipo empezó a trabajar inmediatamente después que nos eliminamos el año pasado contra Cidra. Hicimos unos cambios importantes… cambiamos a Fernando Cabrera, recibimos a Freddie Cabrera, que hizo un trabajo espectacular en el montículo; y conseguimos a nuestro tercera base Nelson Molina, que le añadió ofensiva. Por el trabajo que hicimos esperábamos arrancar bien. Lamentablemente empezamos 0-2 y ahí vino la renuncia de José Ponce, y llegó Igor González, que le ha dado un cambio completo al equipo”, repasó en conversación telefónica con El Nuevo Día, el apoderado de los monarcas de la sección Central, Alberto Rivera.

González renunció a la dirección de los Grises durante el tiempo muerto, poco después de la conquista, por lo que al inicio de la nueva temporada en 2022, estaba sin trabajo.

El dos veces ganador del premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana en sus años de pelotero en las Mayores, con Texas, llevó a los Toritos a concluir con marca de 13-3 el torneo regular, primeros en su grupo con ventaja de tres juegos sobre los Bravos de Cidra. De esos reveses, solo uno fue a la cuenta de González, por lo que su récord fue casi limpio con 13-1.

En adelante, Cayey ha acumulado el mismo récord de 13-3 en lo que va de postemporada, y tiene marca general de 26-6. A partir de la conclusión de la fase regular, los Toritos solo han perdido un juego en cada una de las tres rondas que van de los playoffs. E Igor, con 26 triunfos en 30 juegos de los Toritos bajo su mando, ha ganado casi siete partidos por cada derrota.

Para esta misma etapa el año pasado, en uniforme de los Grises, González amasaba récord de 16-9 al entrar a las semifinales, y terminó la campaña con el título para Humacao y marca global de 23-14.

“Lo primero que hicimos cuando llegó Igor fue que le presentamos el roster del equipo, y él me dijo, ‘Alberto a este equipo no le hace falta nada’. Le pregunté, ‘¿usted está seguro? Y me dijo, ‘tranquilo, aquí no hay que hacer cambios; vamos para adelante con esto’. Y me lo ha demostrado en el transcurso de la temporada y de las series”, reconoció Rivera.

Fue al apoderado a quien la fanaticada quería ‘linchar’ en la plaza pública, bromeó el propio Rivera, cuando realizó el cambio durante el tiempo muerto de Fernando Cabrera, enviándolo a los Arenosos de Camuy. No era para menos, pues el experimentado exlanzador de Grandes Ligas es uno de los más dominantes de la Doble A. Y de hecho, fue el Jugador Más Valioso de la serie final de 2018 cuando los Toritos le pusieron fin a una sequía de 32 años sin alzar el trofeo de campeones. En esa serie, Cabrera se acreditó dos de los cuatro triunfos de Cayey.

Pero el tiempo le daría la razón a la gerencia con esa y las otras transacciones. Por ejemplo, en el cambio de lanzador por lanzador, los Toritos recibieron a Freddie Cabrera, quien no solo marcha invicto con 9-0 en 2022, sino que fue el pitcher ganador del juego del viernes que le aseguró a Cayey su pase a las semifinales tras laborar por 8.2 entradas permitiendo solo dos carreras.

Cuando se comparan los dos equipos que ha dirigido Igor en las últimas dos campañas en la Doble A, en Humacao tenía a unos Grises algo faltos de ofensiva como el mismo piloto reconoció durante la postemporada pasada. Fue el pitcheo y la defensa lo que los cargó hasta que culminaron regresando al trono de la Doble A tras siete décadas sin saborear el triunfo.

Pero estos Toritos tienen de todo. No solo el récord demuestra que Igor se encontró a un equipo mucho más completo que el de Humacao en 2021. Las estadísticas de los Toritos en 2022 respaldan abrumadoramente lo que decía el papel previo al inicio del torneo.

De acuerdo a la información estadística suministrada por la liga, entre los ocho campeones seccionales que llegaron al Carnaval de Campeones, el bateo de Cayey fue el segundo mejor de la temporada regular con promedio colectivo de .311, superado solo por el de Yabucoa (.315). Mientras, su pitcheo fue el más sólido entre los mismos ocho contendores, con efectividad de 2.08.

Y en la postemporada, la labor monticular no ha estado muy distante de lo que fue la fase regular, pues su promedio de carreras limpias permitidas hasta el fin de semana pasado fue de 2.33, el mejor entre los equipos del Carnaval.

En general, sumando la fase regular y los playoffs, los Toritos están primeros en pitcheo y segundos en bateo con efectividad de 2.21 y promedio ofensivo de .291.