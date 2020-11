Los Criollos de Caguas anunciaron el lunes que no podrán contar con los servicios del veterano adiestrador de lanzadores Juanchi Nieves para la venidera campaña del béisbol invernal que comenzará el 5 de diciembre.

Su lugar será ocupado por David Rosario, según informó el gerente de la novena Jesús ‘Motorita’ Feliciano.

Nieves, quien tenía planeado regresar al béisbol invernal puertorriqueño este año luego de varias temporadas de ausencia, tuvo de desistir de los planes debido a una situación familiar que demandará su presencia por los próximos meses.

Feliciano rechazó que la indisponibilidad del exlanzador de Grandes Ligas estuviera relacionada a su nombramiento como asistente del coach de pitcheo de los Tigers de Detroit.

“Lo de Juanchi no es por lo del nombramiento de él en Grandes Ligas y sí por una situación personal. Llevábamos un tiempo, prácticamente un mes con Juanchi. La razón por la que no va a estar no es porque estará coacheando en Grandes Ligas”, dijo Feliciano, quien debuta este invierno como gerente en el béisbol invernal.

“Él se ha mantenido en contacto con nosotros en todo momento. Juanchi se siente con la responsabilidad porque quería estar con nosotros. Estaba contento por regresar a la liga, pero son situaciones que nadie puede controlar”.

Nieves, quien fue entrenador de lanzadores de los Red Sox de Boston en el 2013 cuando se alzaron con el título de la Serie Mundial, ha trabajado como coach de pitcheo en el béisbol invernal con los desaparecidos Senadores de San Juan, con los Criollos y con los Cangrejeros de Santurce.

Por otro lado, Feliciano indicó que de inmediato se pusieron en contacto con Rosario, un exlanzador con vasta experiencia como entrenador en las ligas del Caribe.

“Tenemos un pitching coach con vasta experiencia que ha sido exitosa no solo en el béisbol organizado, donde estuvo alrededor de 13 temporadas con los Cubs de Chicago, sino también en Puerto Rico y en la República Dominicana. Ha coacheado en las cuatro ligas”, dijo refiriéndose a Rosario, quien estuvo en los pasados años con los Tigres del Licey.

“Fue el primer nombre que nos vino a la mente. Yo tengo una relación bien estrecha con él. Tenía planes y no sabía si regresaría a Dominicana a trabajar nuevamente o quedarse en Puerto Rico”.

David Rosario fue nombrado coach de lanzadores de los Criollos de Caguas en sustitución de Juanchi Nieves.

“Tan pronto le expliqué el plan y vio nuestro coaching staff no lo pensó dos veces y aceptó el reto. Somos afortunados de tenerlo y también a Juanchi porque se sigue manteniendo en comunicación con nosotros”, dijo el exjugador.

Los Criollos, que vienen de llegar en la última posición en las pasadas dos temporadas luego de haber ganado dos cetros nacionales, serán dirigidos por Ramón Vázquez.