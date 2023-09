Juncos sabe a béisbol. Los Mulos del Valenciano son una de las franquicias con más tradición en el béisbol Doble A, donde han obtenido el título en un total de diez ocasiones, siendo el equipo que más veces ha ganado ese torneo.

Tal distinción le ha merecido el respaldo de su fanaticada, quienes cada vez que el equipo logra una victoria como local, hace una peregrinación desde el estadio Mariano “Nini” Meaux, hasta el Monumento al Mulo, en la PR-189, intersección con la PR-30, para celebrar el triunfo junto a los jugadores. Es durante esos eventos que un singular personaje se codea con la fanaticada.

Se trata de ‘Junqueño’, un imponente mulo de seis años criado por el domador de caballos Noel Rivera, y a quien la fanaticada ha adoptado como la mascota del equipo.

‘Junqueño’, un cruce de un burro mamut y una yegua fina, también hace apariciones en los partidos inaugurales de la temporada y en otros eventos.

Rivera, quien lleva más de 40 años domando caballos, relató que ‘Junqueño’ llegó a su vida hace tres años, cuando un amigo que era dueño del mulo, le pidió que lo domara. “Yo le dije que nunca había montado un mulo, ni bregado con ellos, pero él insistió y me lo traje”, contó.

Junqueño se une a las festividades del equipo de la Doble A. (Xavier Garcia)

Sorpresivamente y mientras trabajaba con ‘Junqueño’, Rivera se dio cuenta que los mulos son más inteligentes y hábiles que los caballos e, incluso, crean apego con sus cuidadores y otros animales.

“El mulo tiende a ser como el burro, que se apega a ti. Por ejemplo, tú crías dos mulos juntos y, si los separas, ellos se buscan. Los que tienen más de un mulo juntos, tienen problemas porque no pueden separarlos”, relató.

Añadió que, aunque según la creencia popular, las mulas y mulos son animales muy tercos, no se trata de terquedad, si no de precaución, ya que la especie puede reconocer e identificar el peligro. “Los mulos son mucho más inteligentes que los caballos. Eso que dicen de que son tercos, es que son precavidos. Ellos ven algo que no les gusta y te dicen que no, el caballo tú lo convences”, sostuvo.

Estadio Mariano "Nini" Meaux en Juncos, casa de los Mulos en la Doble A. (Xavier Garcia)

Rivera explicó que, además de ser dóciles e inteligentes, estos híbridos -que son el resultado del cruce entre el macho del asno y la hembra del caballo- suelen ser mucho más fuertes y resistentes que el caballo, su alimentación es más diversa y requieren menos alimento. Además, pueden durar más de 50 años y pueden ser montados casi toda su vida adulta.

Dadas estas cualidades, los mulos han sido preferidos para la agricultura y el uso militar, especialmente en los Estados Unidos donde se utilizaban para arar la tierra o en campañas militares. Mientras, los cruces entre caballo y burra se conocen como burdéganos. Son animales más pequeños, aunque de gran fuerza y se usan preferiblemente para la carga y/o el cruce de terrenos escarpados ya que su galopar suele ser más calmado.

Junqueño se encuentra en la Hacienda Romance del sector Canales de Juncos. Para coordinar visitas al lugar pueden comunicarse con la Oficina de Turismo del Municipio al 787-333-6141.

Conoce más historias de nuestros pueblos en Somos Puerto Rico.