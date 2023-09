La administración municipal de Juncos iniciará, “en los próximos meses”, un proyecto de ampliación del vertedero, que extendería su vida útil por 35 años más y lo pondría a disposición de otros pueblos para el depósito de desperdicios sólidos.

Los trabajos se realizarán con una inversión de $23.5 millones, provenientes del Departamento de Agricultura federal, anunció el alcalde Alfredo “Papo” Alejandro.

“Nuestro vertedero llegó al límite de tiempo, pero, gracias a unas propuestas que hicimos, recibimos un donativo de Rural Development de $23.5 millones. Con esto, vamos a construir cinco celdas de siete años cada una. Estamos hablando de 35 años”, aseveró.

Añadió que “este es uno de los proyectos más importantes que tengo en la mira y espero comenzarlo en los próximos meses”.

Además de atender la falta de espacio para el depósito de desperdicios en Juncos, el alcalde aspira a servir a otros pueblos y, de esta forma, capitalizar con el proyecto.

“Yo estaría dispuesto, si el gobierno va a subsidiar la basura, a llegar a unos acuerdos con el gobierno para que esos alcaldes puedan depositar la basura aquí y que sea el gobierno el que nos pague a nosotros. Lo discutí, sé que van a bajar unos fondos para basura y estoy esperanzado en que los alcaldes vean como solución, al problema grande que tienen, echar la basura aquí”, recalcó Alejandro, quien lleva 22 años dirigiendo el pueblo valenciano.

Proyecto de construcción de viviendas

Por otro lado, ante la escasez de viviendas para alquilar y comprar en Juncos –una situación que se replica en muchos municipios–, el alcalde adelantó que impulsa un proyecto de construcción en terrenos municipales para ayudar a enfrentar la situación.

“No hay viviendas, ni para alquilar ni para vender. Estamos haciendo una proyección de construir cerca de 500 viviendas en terrenos municipales con desarrolladores, para cubrir un poco ese problema que tenemos”, señaló.

Y, mientras esos planes se concretan, Alejandro espera por la subasta para rehabilitar un edificio de apartamentos del casco urbano, con fondos del Programa de Subvención en Bloque para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés).

“Estamos tratando de trabajar el edificio Graziani, que está ubicado al lado de la plaza y está deteriorado. Es un edificio antiguo, que era una tabacalera y consta de tres pisos y 17 apartamentos de viviendas. Ya tenemos $3 millones en fondos CDBG para arreglarlo y va para subasta en estos días”, apuntó.

Infraestructura vial

Tras describir las críticas condiciones de las carreteras del país como un problema “grande”, y consciente de la necesidad de atender la situación en su pueblo, Alejandro mencionó que ya ha asfaltado el 60% de las vías municipales.

“Nosotros hemos invadido muchos sectores asfaltando. Tenemos mucho asfalto que se ha aprobado por FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) por los desastres de (los huracanes) María y Fiona, pero estamos esperando a que nos autoricen para seguirlo tirando. Para mí, eso es uno de los problemas más grandes que tienen los pueblos. Nosotros le hemos dado duro, pero nos falta todavía para llegar”, admitió.

También, se mostó esperanzado en iniciar, “en las próximas semanas”, varias mejoras “necesarias” en el 90% de las calles del casco urbano.

El alcalde de Juncos, Alfredo “Papo” Alejandro, anunció que se construirá un refugio, que requerirá una inversión de $2.6 millones. (GFR Media)

Al respecto, contó que “se va a impactar el casco del pueblo con sobre $2.5 millones que la FTA (Agencia Federal de Transporte) nos asignó. En las próximas semanas, se va a tirar subastas de las aceras, incluyendo el Paseo Escuté con losas, para que las calles de nuestro pueblo luzcan como nosotros queremos”.

“Ya me asignaron fondos, me aprobaron la subasta, pero nos pidieron que teníamos que tener un arqueólogo supervisando el área y no se encontraba. Pero, gracias a unos asesores, hemos conseguido arqueólogo para que esté en el proyecto”, agregó.

Asimismo, el municipio espera que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) inicie unos trabajos en dos importantes vías junqueñas.

“Tenemos un compromiso de la secretaria de Transportación y Obras Públicas (Eileen Vélez) que va a comenzar en estos días las carreteras PR-929 y la PR-9929, que son colindantes en el barrio Lirios, y que son bien importantes y están en deterioro. Esto sería con fondos estatales”, señaló.

En planes un nuevo refugio

Entretanto, ante la necesidad de espacios para atender a la población en casos de emergencias, Alejandro informó que se construirá un refugio con $2.6 millones asignados por FEMA.

“Detrás de la alcaldía, está la escuela Camilo Valle, que era del gobierno y la estoy comprando en estos días. Se va a hacer un refugio con todo lo que se necesita: duchas, capacidad para impedidos y para las mascotas”, expresó el alcalde, quien, además, indicó que esas instalaciones funcionarán como una escuela de deportes mientras no haya emergencias.