“Me siento orgulloso y agradecido por Eladio por esta invitación. Esto está lleno. Ver la fanaticada disfrutar de los eventos, que los niños se sientan contentos y puedan conocer sus peloteros favoritos y sus artistas me enorgullece y me pone feliz”, expresó el lanzador (Alexis) Díaz.

“Cuando yo era niño no tuve la oportunidad de compartir con muchos ‘grandesligas’, y Dios me está dando la oportunidad de hacer a estos niños felices”.

Así transcurrió el junte de jugadores traídos por la fundación "Sauce for a Cause", del artista urbano Eladio Carrión.

“Esta experiencia me ha encantado porque he podido conocer artistas que nunca he visto y jugadores. Me gustaría estar en un equipo de Grandes Ligas. Ese es mi sueño y estar aquí es un privilegio”, concluyó De Jesús, de 13 años.