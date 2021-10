Houston. El jardinero boricua Enrique “Kike” Hernández ha disfrutado tanto lo poco que lleva con su nuevo uniforme de los Red Sox de Boston, que tal pareciera que no extraña su estadía de seis temporadas con los Dodgers de Los Ángeles, con quienes fue todos esos años a la postemporada, incluyendo tres Series Mundiales.

Y con la sensacional demostración de los Red Sox en su duelo de ‘wild cards’ contra los Yankees de Nueva York, y luego eliminando a los Rays de Tampa Bay en la Serie Divisional de la Liga Americana, ni Hernández ni sus compañeros piensan en otra cosa que no sea jugar en un Clásico de Otoño otra vez.

Y la noche del viernes en el inicio de la Serie del Campeonato ante Houston, Hernández volvió a tronar el madero al batear de 5-4 con dos jonrones solitarios, pero no pudo evitar el revés de su equipo.

De hecho, gran parte de la plantilla actual de Boston fue parte del título alcanzado en 2018 cuando el mánager boricua Alex Cora guió a los Red Sox a una temporada de ensueño. Hernández también estuvo en esa Serie Mundial, pero en el bando contrario de los Dodgers, y por eso está esperanzado ahora en volver a ese escenario con su nuevo equipo.

PUBLICIDAD

Hernández firmó antes de esta temporada con los Red Sox como agente libre, al pactar en enero un contrato por dos años y $14 millones. Fue en enero también cuando se convirtió en padre, con el nacimiento de Penélope Isabel, producto de su relación con su esposa, la Miss Universe Puerto Rico 2010, Mariana Vicente.

Así que la felicidad en estos días es desbordante en el caso de Kike, el polifacético jugador que además de guardabosque puede desempeñarse en el cuadro interior.

“Tremendo… Obviamente, en la agencia libre estaba buscando un sitio donde jugar todos los días, y tuve la dicha que se me diera aquí en Boston. Yo quería un sitio donde jugara todos los días, pero que también tuviera la oportunidad de ganar. Y se dieron las dos cosas”, dijo Hernández a este medio en el preámbulo del inicio de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Astros de Houston.

Aunque tuvieron que recuperar terreno perdido, los Red Sox clasificaron a los playoffs como uno de los dos equipos ‘wild cards’ de la Liga Americana, junto a los Yankees. Terminaron segundos con 92-70, empatados con su archirrival Nueva York, en una reñida División Este que dominaron los Rays de Tampa Bay (100-62) después de que Boston comando la división por los primeros cuatro meses de temporada regular.

Hernández fue parte del logro de la clasificación, y así como los Red Sox se han crecido en estos playoffs, el boricua también ha elevado su juego a la máxima expresión.

PUBLICIDAD

“Estamos bien contentos de todas las oportunidades que se han dado hasta ahora, y contento de estar en este equipo. Y que tenemos mucho chance. Estamos a cuatro juegos de la Serie Mundial”, dijo Hernández, la chispa ofensiva de los Red Sox en la serie contra los Rays, a quienes dominaron 3-1 gracias a la gran aportación del boricua.

/ El Minute Maid park antes de comenzar el primer partido entre los Astros de Houston y los Red Sox de Boston en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Ramon "Tonito" Zayas / GFR Media (Ramón “Tonito” Zayas)

Yuli Gurriel de los Astros regresa a segunda mientras Christian Arroyo espera la bola. Ramon "Tonito" Zayas / GFR Media (Ramón “Tonito” Zayas)

El puertorriqueño Enrique "Kike" Hernández, de los Red Sox de Boston, luego de conectar un cuadrangular. Ramon "Tonito" Zayas / GFR Media (Ramón “Tonito” Zayas)

Enrique "Kike" Hernández de los Red Sox Boston . Ramon "Tonito" Zayas / GFR Media (Ramón “Tonito” Zayas)

Carlos Correa, de los Astros de Houston, saca en segunda a Alex Verdugo, de los Red Sox de Boston. Ramon "Tonito" Zayas / GFR Media (Ramón “Tonito” Zayas)

José Altuve anota carrera. Ramon "Tonito" Zayas / GFR Media (Ramón “Tonito” Zayas)

Framber Valdez (pitcher inicial de Houston) conversa con Martín "Machete" Maldonado (catcher de Houston) . Ramon "Tonito" Zayas / GFR Media (Ramón “Tonito” Zayas)

Carlos Correa de Houston conversa con Yuli Gurriel , Alex Bregman y Jose Altuve. Ramon "Tonito" Zayas / GFR Media (Ramón “Tonito” Zayas)

Framber Valdez (pitcher inicial de Houston) conversa con Martín "Machete" Maldonado (catcher de Houston). Ramon "Tonito" Zayas / GFR Media (Ramón “Tonito” Zayas)

Correa esquiva una bola de foul. (Ramón “Tonito” Zayas)

Carlos Correa celebra un jonrón en la séptima entrada. (Ramón “Tonito” Zayas)

Correa corre las bases tras un jonrón que desempató el juego en la séptima entrada. (Ramón “Tonito” Zayas)

Carlos Correa celebra un jonrón en la séptima entrada. (Ramón “Tonito” Zayas)

Carlos Correa tras anotar la carrera de desempate. (Ramón “Tonito” Zayas)

Enrique "Kike" Hernández de Boston luego de batear home run es saludado por su coach Alex Cora. Ramon "Tonito" Zayas / GFR Media (Ramón “Tonito” Zayas)

Carlos Correa de Houston. Ramon "Tonito" Zayas / GFR Media (Ramón “Tonito” Zayas)

Enrique "Kike" Hernández de Boston luego de batear un cuadrangular. A la izquierda, Martín "Machete" Maldonado. Ramon "Tonito" Zayas / GFR Media (Ramón “Tonito” Zayas)

El puertorriqueño Carlos Correa al centro. Ramon "Tonito" Zayas / GFR Media (Ramón “Tonito” Zayas)

Fue el cuadrangular número 18 de Correa en postemporada, el primero en los playoffs 2021. (Ramón “Tonito” Zayas)

Público llega hasta el Minute Maid Park en Houston para el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Ramon "Tonito" Zayas / GFR Media (Ramón “Tonito” Zayas)

Las gradas del Minute Maid Park estaban repletas de fanaticada de los Astros. Ramon "Tonito" Zayas / GFR Media (Ramón “Tonito” Zayas)

Una fanática de los Astros usa un sombrero del equipo de Houston. Ramon "Tonito" Zayas / GFR Media (Ramón “Tonito” Zayas)

Julio Díaz y su hijo Anthony Díaz, de ascendencia mexicana hablaron con El Nuevo Día sobre Carlos Correa y los Astros. Ramon "Tonito" Zayas / GFR Media (Ramón “Tonito” Zayas)

Un fanático de los Astros de Houston viste la camisa del puertorriqueño Carlos Correa. Ramon "Tonito" Zayas / GFR Media (Ramón “Tonito” Zayas)

Fanáticos de los Astros de Houston en el Minute Maid Park. Ramon "Tonito" Zayas / GFR Media (Ramón “Tonito” Zayas)

El ambiente en el Minute Maid Park era colorido, con inflables y hasta fanáticos con sombreros. Ramon "Tonito" Zayas / GFR Media (Ramón “Tonito” Zayas)

Héctor Negrón y Angel Carballo viajaron desde Puerto Rico para ver el juego. Ramon "Tonito" Zayas / GFR Media (Ramón “Tonito” Zayas)

Alex Cora recibe en el dugout a Rafael Devers luego de que este anotara. Ramon "Tonito" Zayas / GFR Media (Ramón “Tonito” Zayas)

Hernández bateó para promedio de .450, siendo el mejor entre los jugadores de Boston que vieron acción en los cuatro juegos de la serie. Conectó nueve hits en 20 turnos, de los cuales cinco fueron extrabases, con dos cuadrangulares y tres dobletes. Además impulsó seis carreras y anotó cuatro. Su porcentaje en base fue de .429 y terminó con un slugging de .900 y un OPS de 1.329.

Con esa clase de demostración, Hernández puso en perspectiva lo que ha sido su carrera hasta ahora y cómo se siente en Boston, tras comenzar en Houston precisamente, cuando fue ascendido a las Mayores en 2014. Ese mismo año durante la temporada lo cambiaron a Miami, y en el tiempo muerto posterior a la campaña, lo enviaron a Los Ángeles.

Feliz con su nueva etapa

“Cómodo”, dijo sobre cómo se siente en Boston. “Béisbol es béisbol donde sea. La diferencia más grande de Boston es el frío al principio de la temporada, yo diría. La verdad que ha sido un año de mucho cambio y mucho aprendizaje. Y muchas cosas nuevas, y cosas buenas y bonitas que hemos podido vivir mi esposa y ahora mi hija y yo. Supercontento con este nuevo capítulo en nuestras vidas, y si Dios quiere vamos a estar aquí unos cuantos añitos más”.

PUBLICIDAD

La realidad es que el contrato de Hernández con Boston vence posterior a la temporada 2022, pero al parecer quiere quedarse. ¿Y quién no, tras registrar en 2021 sus mejores números desde que llegó a las Grandes Ligas?

Hernández bateó este año .250 en la fase regular, su mejor promedio desde que comenzó a jugar con más frecuencia en sus últimas cuatro temporadas con los Dodgers.

Y aunque cerró con un jonrón menos (20) que su marca personal (21 en 2018), mejoró casi todas sus temas estadísticas personales, como la de carreras anotadas con 84, y la de hits con 127. En empujadas solo tuvo cuatro menos que en 2019, cuando produjo 64. Pero mejoró también en dobletes con 35, y tuvo su mejor porcentaje en base de los últimos cinco años, con .337.

“ Tener una sortija azul (con los Dodgers) y una sortija roja (con Boston) estaría de show ” Kike Hernández / jardinero de los Red Sox

Por esa razón y por la demostración de su equipo, es que no piensa en otra cosa que llegar a la Serie Mundial de nuevo, luego de tres viajes con los Dodgers y un anillo de campeón alcanzado en 2020.

“No hay nada mejor, hablando de la pelota… no hay mejor sentimiento que ganar la Serie Mundial. Y ya lo hice una vez, como una pieza, no diría que protagonista. Yo era un tipo que entendía mi rol. Ahora tengo un rol más importante en el equipo (Boston), y como le dije a mis papás en el ‘off season’, yo quiero ganar. Tener una sortija azul (con los Dodgers) y una sortija roja (con Boston) estaría de show”.

PUBLICIDAD

“No hay nada mejor, hablando de la pelota… no hay mejor sentimiento que ganar la Serie Mundial. Y ya lo hice una vez, como una pieza, no diría que protagonista. Yo era un tipo que entendía mi rol. Ahora tengo un rol más importante en el equipo (Boston), y como le dije a mis papás en el ‘off season’, yo quiero ganar”.

“Yo quiero ganar, y quiero ganar una Serie Mundial donde yo tenga mucho que ver; mucha importancia en el equipo. Tenemos buen chance. Si ganamos cuatro juegos en los próximos siete (contra Houston) estamos dentro”, agregó Kike.

“Tener una sortija azul (con los Dodgers) y una sortija roja (con Boston) estaría de show”.