El guardabosques central boricua de los Red Sox de Boston, Kike Hernández, fue evaluado por un especialista en Nueva York para conocer a fondo si su lesión en un músculo de su cadera derecha es de seriedad, pero según explicó su agente al parecer no es grave.

Los Red Sox colocaron al boricua en la lista de lesionados de 10 días este pasado miércoles, por lo que no jugó en los últimos dos partidos de la serie entre Boston y los Angels en Los Ángeles.

Hernández fue inactivado debido a una dolencia en los músculos flexores de la cadera derecha. De acuerdo al sitio especializado Medline Plus, los flexores de la cadera son un grupo de músculos hacia la parte frontal de esta, y ayudan a mover o flexionar la pierna y la rodilla hacia el cuerpo. Y según se explica, la distensión muscular de los flexores de la cadera se produce cuando uno o más de estos músculos resulta distendido o desgarrado.

El agente de Hernández, Edwin Rodríguez Rodríguez dijo que conversó con el jugador el jueves pero que aunque hay un diagnóstico preliminar, no conoce todos los detalles. Sí dijo que de todos modos, el especialista de Nueva York que lo atendió expresará su opinión, pero es al médico del equipo de Boston al que le corresponde verlo ahora para tomar una decisión final respecto al tratamiento a seguir.

“Hasta el momento entendemos que no es nada de cuidado. Es una lesión que ya llevaba tiempo batallando con ella. Y pues nada, ahora le estaba molestando demasiado y tuvo que parar para entonces poder tratarse. Se entiende que realmente en par de semanas va a poder regresar a juego, pero obviamente hay que esperar ese par de semanas para saber”, dijo Rodríguez a El Nuevo Día.

“Le molesta cuando hace swing para batear. No se sabe si fue haciendo un swing bien brusco que se creó la lesión, o si fue que, como él a veces se tira de cabeza en los lugares (buscando un batazo), se dio un cantazo y no se recuperó. No sabemos. Él piensa que esto es desde el año pasado, que simplemente no se curó y lo tiene ahí todavía”.

Hernández no ha tenido una primera parte de temporada productiva luego de su gran año 2021 con los Red Sox, su primero desde que firmó como agente libre posterior a la campaña de 2020, que fue su última con los Dodgers de Los Ángeles cuando ganó el título de la Serie Mundial.

De 30 años, Kike está en la última campaña del contrato por dos años que firmó por $14 millones.

El patrullero, de hecho, se hizo justicia al recibir su verdadera primera oportunidad de jugar a diario en una posición fija, cuando el dirigente puertorriqueño de los Red Sox, Alex Cora, le entregó el predio central. Hernández respondió bateando .250 con 20 cuadrangulares y 60 carreras remolcadas en la temporada regular, pero fue en los ‘playoffs’ cuando explotó ofensivamente.

Entre todos los peloteros de las Mayores que estuvieron en la postemporada en 2021 y consumieron 45 turnos o más en octubre, Kike fue por mucho el mejor al bate con promedio de .408 y nueve carreras empujadas además de nueve anotadas.

En cambio, en esta campaña no las ha tenido todas consigo. Aparte de esta lesión, estuvo inactivo también en mayo en la lista de COVID-19. Y su ofensiva no se ha visto como es capaz de hacerlo. Al momento de la lesión bateaba solo .209 con apenas cuatro cuadrangulares y 24 impulsadas.

“Le van a dar tratamiento y vamos a ver. Entendemos que en par de semanas (regresa). Lo vieron tres médicos. Lo vieron dos médicos en Los Ángeles, pero tenían diferentes opiniones. Y entonces el de Nueva York fue un médico que nosotros conseguimos para ver qué se decidía. Y es más porque no se sabe de qué es la lesión. Porque cuando tú sabes que, ‘me lesioné porque me caí, o me lesioné porque pasó esto’... pero en su caso no se sabe”, agregó Rodríguez, el agente.

“Cuando yo hablé con él estaba montándose en un tren de Nueva York a Boston, y tengo que llamarlo hoy (viernes). Pero no tenía todavía los detalles. Le pregunté qué fue lo que le dijo el doctor y me dijo lo que él creía”.

De acuerdo a Rodríguez, al parecer no hay del todo un diagnóstico confirmado, sino que el especialista le comunicó al jugador lo que cree, pero entonces el médico de los Red Sox analizará la evaluación del especialista para entonces decidir los pasos a dar.

El agente aseguró que la producción escasa de Hernández se ha debido precisamente a la molestia.

“Sí, yo sé que ha sido por esa molestia, porque él ha estado desde el ‘spring training’ quejándose. Y yo sé que él es bravo, sigue jugando y sigue jugando. Pero como le dije, ‘ahora tienes que coger el descanso obligado porque estás en el ‘DL’ (disable list) y no puedes hacer más nada. Y tienes que recuperarte y cuando te recuperes, que no te moleste”.

Rodríguez dijo que la expectativa de Kike y de él es que pueda estar de vuelta en la alineación de Boston para finales de junio, pero advirtió que como toda lesión, habrá que ver cómo reacciona cuando comience a hacer movimientos y ejercicios, y si todavía el dolor persiste o se ha ido.