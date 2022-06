Era la primera vez en tres años que el pequeño Mikael Andrés tenía la oportunidad de ver lanzar en persona a su padre Jorge López en un juego de Grandes Ligas.

Sentado detrás del calentadero de los Orioles de Baltimore en el Fenway Park, el chico veía emocionado a su padre soltar el brazo a la espera de ser llamado para cerrar el partido ante los locales Red Sox de Boston la semana pasada.

Con una gorra roja y una mochila azul en sus espaldas, Mikael apenas podía contener su alegría de ver de cerca a su progenitor con el uniforme de Baltimore.

Eso ocurrió el sábado pasado, precisamente el día en que cumplía su noveno cumpleaños y apenas unos días después de que fuera dado de alta del Cincinnati Children Hospital, en donde ha estado recluido por mucho tiempo debido a una serie de condiciones crónicas autoinmunes que lo han mantenido en continua evaluación y observación desde su nacimiento.

PUBLICIDAD

Luego de recibir el visto bueno de los médicos, Mikael, junto a su madre Karla y otros familiares llegaron el viernes a Boston -tras algunos problemas de vuelo- justo para ver a su padre lanzar una entrada en cero en una situación de no salvamento. Baltimore ganó 12-8.

Pero el sábado fue el día grande para el niño. En su cumpleaños, su padre se apuntó un juego salvado -su sexto de la temporada- para alegría de Mikael y demás familiares, en la victoria 4-2.

Fue el mejor regalo que le pudo brindar el veloz relevista derecho a su pequeño Mikael que desde su nacimiento ha tenido que lidiar con una serie de condiciones difíciles de salud.

El niño ha pasado más tiempo en el hospital que en la casa con sus padres. En julio sufrió un transplante de médula ósea y ha tenido que ser sometido a quimioterapias.

Pero al parecer ha experimentado una mejoría notable por lo que sus médicos autorizaron su viaje a Boston.

“Toda su vida ha sido una batalla con sus condiciones”, dijo recientemente López al diario Baltimore Sun.

“Finalmente se decidió que podría ir a casa y nosotros le dimos esta sorpresa. Yo no sabía si él podría viajar hasta acá. Fue un momento emocionante. La primera vez que lo vi, desde que sabía que vendría, tuve muchos latidos en mi corazón”, contó emocionado.

Una vez Mikael arribó al Fenway Park el viernes, su padre lo llevó al clubhouse de los Orioles donde fue saludado por los integrantes del equipo.

PUBLICIDAD

El sábado, día de su cumpleaños, luego de que su padre se acreditara el salvado en el primero de una doble tanda, los jugadores del equipo le obsequiaron dos bizcochos.

El taponero Jorge López tuvo la oportunidad de lograr un juego salvado el pasado sábado justo el día que su hijo Mikael Andrés cumplía nueve años. (Archivo)

“Él estuvo en ‘shock’ cuando vio todo. Tuvo su cumpleaños y fue mejor porque logré el salvado y mucho mejor que ganamos. Fue un regalo para él. Y no lo va a olvidar por toda la vida”, dijo el relevista nacido en Cayey en una entrevista con MLB.com.

López, quien se ha destapado como un excelente taponero en esta temporada, tuvo un agónico salvado el sábado en la tarde.

“ Él estuvo en ‘shock’ cuando vio todo. Tuvo su cumpleaños y fue mejor porque logré el salvado y mucho mejor que ganamos. Fue un regalo para él. Y no lo va a olvidar por toda la vida ” Jorge López/relevista de los Orioles de Baltimore

Con la pizarra 4-1, el primer bateador se le embasó por error, el segundo le pegó sencillo para colocar corredores en las esquinas. Una jugada de selección trajo una carrera para los Red Sox, pero López consiguió que su compatriota Kike Hernández bateara para doble jugada para cerrar el encuentro.

López lució emocionado al lograr el salvado ante la mirada de Mikael en las gradas.

“Realmente emocionante. Esto ha sido fuerte para él (Mikael). Me refiero a que toda su vida ha sido siempre acerca de su condición. No tengo palabras para describir lo bien que están las emociones. Tenía que hacerlo por él. No quería hacerlo mal frente a él”, concluyó.

López tiene marca de 3-2 con efectividad de 1.16 en 23.1 entradas. Tiene seis salvados y 22 ponches.