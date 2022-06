El mes de mayo quedó atrás, pero dejó para el récord una actuación de pesadilla para el cotizado torpedero puertorriqueño Javier Báez.

Báez, quien viene de firmar un lucrativo contrato de seis años y $140 millones con los Tigers de Detroit, sencillamente no rindió ofensivamente en las pasadas cuatro semanas de competencia lo que ha causado gran preocupación en el propio jugador.

En mayo, el bayamonés apenas bateó .159 con solo un jonrón y dos carreras remolcadas. Su OPS fue de apenas .432.

¿Problemas de ajustes en una nueva liga? ¿Fallas en su mecánica de bateo? O , ¿simplemente una mala racha ofensiva?

Estas son algunas de la preguntas que normalmente se hacen los seguidores del béisbol cuando un pelotero entra en un bache ofensivo.

PUBLICIDAD

Báez define el asunto de una manera más simple.

“No tengo excusas. No estoy viendo la bola. No estoy siguiendo la pelota. Y tú no puedes darle a la bola cuando no la ves”, resumió Báez en una entrevista publicada por Detroit Sports Nation.

En lo que va de temporada, Báez ha visto caer su promedio a .197, producto de 31 hits en 157 turnos al bate. Tiene tres jonrones y 13 remolcadas. Solo tiene 13 extrabases. Acumula 41 ponches en 40 juegos con un porcentaje en base de .236 y un OPS de .542.

En los últimos ocho desafíos promedia .129 (4-31) con una remolcada y un extrabases.

“Estoy tratando de hacer ajustes para ver la bola. Y como he dicho, no voy a salir allá afuera durante los juegos a trabajar sobre ello. Yo lo trabajo antes y después”, agregó.

“Es difícil con estos lanzadores y su plan de trabajo. No hay otra opción que regresar mañana y tratarlo de nuevo”.

Báez, quien pegó su último jonrón el pasado 22 de mayo, admitió que podría estar afectado por la falta de confianza en el plato.

Los 30 ponches en 113 turnos durante el mes de mayo podría ser un gran indicador de ello.

“Ahora mismo es cuestión de confianza. De la forma en que estoy ‘struggling’, pienso que estoy tratando demasiado y eso solo lo que hace es empeorar”, dijo Báez.

Su dirigente A.J. Hinch reconoció que Báez está tratando de salir del marasmo ofensivo en que se encuentra, pero insistió que debe hacer una mejor selección de los lanzamientos.

PUBLICIDAD

“Él quiere pegar hits. Está buscando los hits y está haciendole swings a muchos pitcheos. Su ‘approach’ hacia el bosque derecho hoy -el martes- fue alentador”, dijo Hinch tras el partido ante Minnesota en el que Báez se fue de 4-0 con un ponche.

“ Ahora mismo es cuestión de confianza. De la forma en que estoy ‘struggling’, pienso que estoy tratando demasiado y eso solo lo que hace es empeorar ” Javier Báez/torpedero de los Tigers de Detroit

“La única forma de resolver esto es cogiendo mejores pitcheos para batear”, dijo el mánager.

Por otro lado, Jesús ‘Motorita’ Feliciano, exjugador profesional y actual gerente general de los Criollos de Caguas en la Liga de Béisbol Profesiona Roberto Clemente, entiende que su compatriota podría estar pasando por un momento de adaptación a un nuevo equipo y una nueva liga.

“Yo creo que ellos (los Tigers) están contando con que Javier sea la cara de la franquicia con el retiro de Miguel Cabrera. Yo sé que a él le gustan esos retos. Sé que la mentalidad que él tenía cuando llegó ahí y tiene es que puede ayudar a crear una nueva cultura en esa organización”, dijo Feliciano a El Nuevo Día.

A.J. Hinch, dirigente de Detroit, reconoció que Javier Báez está tratando de salir del marasmo ofensivo que se encuentra. (Archivo)

“Pero no es fácil. Es un momento de adaptación. Lo hemos visto con otros jugadores como por ejemplo Trevor Story con Boston. Que tuvo un comienzo que uno como fanático del béisbol llega a pensar si este pelotero estaba preparado para jugar en una franquicia como la de Boston”.

Feliciano se refirió a Story, un agente libre que firmó con los Red Sox y tuvo un horrble comienzo de temporada, que pudo despertar en el pasado mes. Remolcó 32 carreras en mayo.

“Todos pudimos ver que en la pasadas semanas (Story) se calentó. Sé que muchas personas se pueden preocupar por la situación que Báez está pasando, pero esto va a ser por un momento”.

PUBLICIDAD

Feliciano entiende que Báez tiene el talento y la capacidad para manejar y salir adelante cuando la temporada entra a su primer tercio.

“Javy tiene el talento suficiente para poder hacer los ajustes. Nadie esperaba que tuviera este comienzo, pero son cosas de béisbol. Por lo que él está pasando otros peloteros lo han pasado, lo han vivido”, concluyó Feliciano.