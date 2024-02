Kike Hernández reconoce que se puso “un poco ansioso” antes de lograr su acuerdo con los Dodgers

El lunes, los Dodgers oficializaron el regreso de Hernández por una temporada. The Athletic reportó que el acuerdo fue por $4 millones.

“Me alegra estar de vuelta. Estoy emocionado de comenzar porque los equipos ya están allí (en los campos primaverales), y me encanta el drama, y me encantó cómo me recibieron el año pasado cuando llegué al final de la temporada”, añadió el jugador utility.