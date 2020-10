Los favoritos Dodgers de Los Ángeles fueron frenados el lunes en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en el Globe Life Field de Texas al caer 5-1 contra los Braves de Atlanta, perdiendo su invicto en la postemporada ante la presencia de unos 10,000 fanáticos.

El utility puertorriqueño Enrique “Kike” Hernández impulsó la única carrera de los campeones de la División Oeste con un cuadrangular solitario en la quinta entrada frente a los envíos del as Max Fried para empatar el encuentro 1-1. Atlanta anotó primero con un jonrón de Freddie Freeman en la primera entrada y luego estalló con cuatro carreras, apoyados con bambinazos de Austin Riley y Ozzie Albies, en la novena para llevarse el encuentro.

“Nos quedamos cortos porque no bateamos, no colocamos corredores en base y no copiamos lo que hicimos en la serie pasada (contra los Padres)”, dijo Hernández en conferencia de prensa.

“Son cosas que pasan. Es béisbol. Cualquier cosa puede pasar en cualquier día o noche. Ellos tienen un gran equipo. Hay que darle crédito por eso. Creo que su energía fue mejor que la de nosotros. Salieron desde el saque con el cuadrangular de Freddie y eso nos puso en alerta un poco. Pero, es béisbol. Va a pasar, vamos a perder partidos”, agregó.

El segundo partido es esta tarde, martes, a partir de las 6:00 p.m. El exitoso novato Ian Anderson tendrá la pelota por los Braves mientras que los Dodgers asignaron al derecho Tony Gonsolin en sustitución del estelar Kleyton Kershaw, fuera por espasmo en la espalda.

“El primer juego no significa nada si no ganas cuatro juegos primero para ganar la serie. Echaremos esta derrota a un lado y vendremos (el miércoles) con una mente fresca”, sostuvo Hernández.