Miami — La nueva gerente general de los Marlins de Miami se sentó en el plato de home en el estadio del equipo el lunes, reflexionando sobre todas las veces que se ponchó.

Como la primera mujer en ocupar ese puesto, Kim Ng puede disfrutar de un gran logro que es aún más admirable porque fue rechazada para un cargo similar por al menos otros cinco equipos en los últimos 15 años.

Durante una conferencia de prensa virtual de presentación con duración de una hora, Ng confesó que había dudado si alguna vez llegaría su momento.

“Es un homenaje a la idea de que simplemente tienes que seguir arando”, comentó. “De eso se trata. Es como lo que le decimos a los jugadores: puedes estar deprimido y molesto durante algunos días, pero es todo. Tienes que regresar, y es lo que he podido hacer. He sido derrotada y he estado desanimada múltiples veces, pero no pierdes la esperanza”.

Y ahora, Ng (que se pronuncia Ang) ha conseguido una victoria para las mujeres de todas partes del mundo. Se cree que es la primera mujer en ocupar el puesto de gerente general de cualquier equipo de las cuatro ligas profesionales más importantes de América del Norte, y también es reconocida como una pionera de las asiáticas-estadounidenses, incluso en el extranjero.

“Aparentemente, tengo un pequeño club de fans en China”, comentó.

Ng celebró su logro con sus cuatro hermanas y su madre, quien nació en China y llegó a Estados Unidos a los 5 años. Otras mujeres que han roto las barreras la felicitaron, desde Michelle Obama hasta Billie Jean King.

Ng dijo que por lo menos 500 personas le han dicho que ahora son fanáticas de los Marlins. Se siente particularmente animada al poner un ejemplo a las niñas que aspiran tener una carrera en la gestión deportiva.

“Hay un refrán: No puedes serlo si no lo ves. Ahora lo pueden ver”, señaló.

Ng, quien cumple 52 años el martes, empezó su carrera en el béisbol como becaria en los White Sox de Chicago en 1990, y durante los últimos nueve años fue vicepresidenta de las Grandes Ligas.

Pasó cuatro años con los Yankees de Nueva York cuando su campocorto estelar era Derek Jeter, quien ahora es el director general de los Marlins. Al contactarla sobre el empleo en Miami, comentó, Jeter mostró audacia.

“Derek encarna esa palabra”, dijo Ng. “Tuve el privilegio de ver a Derek durante cuatro años todos los días en el campo, y ese fue su enfoque del juego. Lo dejó todo ahí afuera todos los días. Audaz en el campo y ahora con esto, lo vemos fuera del campo”.